Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v 19. kole extraligy Hradec Králové 3:2 po samostatných nájezdech. Utkání rozhodl v 10. sérii nájezdů kapitán Energie Václav Skuhravý. Mountfieldu k výhře nepomohly ani dvě branky útočníka Radka Smoleňáka, který se do Hradce Králové vrátil o reprezentační přestávce ze Švýcarska.

V úvodní třetině se od první minuty hrál útočný hokej. Z řádné hrací doby neuplynula ani minuta a postřeh Novotného prověřil jedovatou střelou Cingel, o chvíli později poté zcela osamocený Paulovič.

Díky Lapšanskému a nechtěné teči hostujícího Pichého se však jako první brankově prosadili v 7. minutě domácí. Nepříjemný moment se odehrál v 10. minutě, když po nedovoleném zákroku Pavlíka padl unikající Gorčík na nepřipraveného hradeckého brankáře Maxwella, který se k úlevě hráčů i diváků po několikaminutovém ošetřování vrátil do hry.

Východočeši se od úvodu druhé třetiny tlačili za vyrovnáním. Nebezpečnou teč Vincoura a následně tutovku Rákose výtečným zákrokem zlikvidoval Novotný. Na druhé straně v polovině zápasu orazítkovala bomba Kovačeviče od modré jen tyč hradecké branky.

Hosté se dočkali vyrovnání ve 32. minutě, kdy přihrávku Zámorského využil Smoleňák. Po rozhárané mezihře a nenápadné střele vrátil Energii vedení ve 38. minutě agilní Lapšanský. Hezké gesto fair play předvedl ve 40. minutě Novotný, který odvolal na něj odpískaný faul Zámorského.

Ve třetí třetině mohli Západočeši odskočit na dvoubrankový rozdíl, Grígerovu střelu ale Maxwell zlikvidoval. Hradec udeřil ve 48. minutě při vyloučení Šenkeříka. Pavlíkovu střelu odraženou od zadního mantinelu podruhé do branky "uklidil" Smoleňák.

Vítězství za tři body se mohlo přiklonit k oběma týmům, ale když Stloukal minutu před koncem základní hrací doby neproměnil svou příležitost, dospěl zápas do prodloužení. V něm mohl rozhodnout Dragoun, kterým bekhendovou střelou ve vlastním oslabení nastřelil jen tyč.

Vítěze tak určily až nájezdy, ve kterých byla úspěšnější Energie. Karlovy Vary tak oslavily návrat domů po čtyřzápasové sérii utkání na kluzištích soupeřů vítězně.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsem rád, že jsme po nepovedeném středečním utkání dokázali přepnout v hlavách a vrátit se k hokeji, který jsme praktikovali před pauzou. Nebylo to úplně jednoduché, v Litvínově jsme dostali trošku sprchu. Nechtěli jsme ale panikařit. Vstoupili jsme do utkání dobře, dali jsme první gól. Hradec byl aktivnější na kotouči, vytvářel si tlak, vyložených šancí jsme však měli více my. Proto si myslím, že jeden bod navíc jsme si zasloužili."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "V první třetině jsme měli trošku deficit z reprezentační přestávky. Bylo vidět, že Vary jsou rozehrané, vlítly na nás a dostaly nás pod velký tlak. Měli jsme, co dělat, abychom to zvládli. Dostali jsme gól a druhou třetinu jsme to trošku otevřeli. Zvýšili jsme pohyb, měli jsme i šance. Avšak tím, jak jsme to otevřeli, tak Vary hrozily z brejků. Měly spoustu přečíslení dva na jednoho. Jsme rádi, že se nám ve třetí třetině podařilo srovnat, šance rozhodnout pak byly na obou stranách. V prodloužení jsme zase udělali zbytečný faul, vypadli jsme z tempa a nájezdy to je loterie. Měli jsme možnost několikrát rozhodnout, ale nepovedlo se."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Lapšanský (Kohout), 38. Lapšanský (Kohout), rozhodující nájezd Skuhravý - 32. Smoleňák (Zámorský), 48. Smoleňák (F. Pavlík, Zámorský). Rozhodčí: A. Jeřábek, M. Petružálek - Malý, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 3906.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, Kozák, Sičák, Vágner - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Piché - Smoleňák, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bicevskis, Lessio - Vopelka, Dragoun, M. Chalupa. Trenéři: Martinec, Krátoška a P. Svoboda.