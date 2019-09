Karlovy Vary se po dvou prohrách pokusí zabrat proti Brnu

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů se pokusí v úterní dohrávce 6. kola extraligy proti Brnu po dvou porážkách zabrat a navázat na tři vítězství z úvodu soutěže. Kometa bodovala už čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrála. V pátek uspěla na třetí pokus poprvé venku, když vyhrála v Ostravě nad Vítkovicemi 3:0.

Karlovy Vary po sobotním domácím derby s Plzní (0:3) a utkání s Kometou přivítají v pátek Spartu a v neděli je čeká duel v Třinci. "Máme extrémně těžkou sérii se soupeři z čela tabulky, ale myslím, že i proti Plzni jsme ukázali, že jsme schopní hrát s každým. Je spousta věcí, na kterých se dá stavět. Zejména v domácím prostředí se budeme chtít o body rvát," řekl asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška.

Karlovy Vary mají za sebou povedený start do sezony a trenéra Komety Petra Fialu neukolíbá ani jejich sobotní porážka s Plzní. "Mají hodně bruslivé mužstvo, nepředvedli špatný výkon. Plzeň byla ale mimořádně silná," řekl kouč Komety na adresu soupeře. "Soutěž je vyrovnaná, nikoho v ní nelze podcenit," dodal.

Kometa dva poslední zápasy vyhrála, aniž by v nich dostala gól. Ve skvělé formě je gólman Karel Vejmelka. "Ať mu to vydrží. Oni gólmani žijí ve svém světě a je potřeba je v tom nechat," řekl kapitán Martin Zaťovič po páteční výhře ve Vítkovicích.

Tam Brno dalo první dva góly v přesilové hře v sezoně a začalo naplňovat přání trenéra Fialy o větší produktivitě. "Dřív to bylo z naší strany syrové, teď nám vycházelo to, co jsem nacvičovali," uvedl Zaťovič. V Karlových Varech prožil současný kapitán Komety řadu sezon. "Těším se tam, rád si ve Varech zase zahraji," dodal.

Statistické údaje před dohrávkou 6. kola extraligy: HC Energie Karlovy Vary (9.) - HC Kometa Brno (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 5 zápasů/5 bodů (1 branka + 4 asistence) - Petr Holík 5/4 (2+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,60 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,66 procenta - Karel Vejmelka 1,18, 96,41 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Energie po úvodních třech zápasech bez ztráty bodu dvakrát za sebou nebodovala - prohrála v Olomouci 2:3 a doma v západočeském derby s Plzní 0:3. - Kometa čtyřikrát za sebou bodovala, z toho třikrát vyhrála. - Brňané venku po úvodních dvou porážkách poprvé uspěly v pátek, kdy vyhrály v Ostravě nad Vítkovicemi 3:0. - Kometa vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 3. Mladá Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Hradec Králové 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. Karlovy Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta Praha 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Další program: Čtvrtek 3. října - předehávka 7. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec.