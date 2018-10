Pardubice - Hokejisté Karlových Varů porazili Pardubice na ledě Dynama vysoko 7:1 a vyhráli potřetí v řadě. Domácí naopak zaznamenali čtvrtou porážku bez bodového zisku za sebou. Energie trestala pardubické fauly; celkem v zápase využila tři přesilovky a už ve druhé třetině měla pohodlný pětibrankový náskok. Dynamo dokázalo jen snížit. Tři přihrávky na gól si připsal karlovarský útočník Petr Stloukal, dvěma góly se v hostujícím dresu blýskl další forvard Roman Vlach.

Hokejisté Dynama chtěli při návratu na domácí led zastavit třízápasovou sérii porážek a proti Karlovým Varům začali aktivně, jenže se nedokázali prosadit. Dvě pěkné individuální akce Marosze zneškodnil gólman Novotný. Karlovy Vary se nikam nehnaly a v 11. minutě je poslal do vedení ranou zblízka Vlach. Tentýž hráč pak v závěru třetiny po rychlém protiútoku přidal i druhý gól.

Další průběh výrazně ovlivnily pardubické fauly. Energie využila dlouhou přesilovku pět na tři, ve které se šťastně trefil Šenkeřík. Hosté pak zužitkovali i klasickou výhodu a důrazný Skuhravý zvýšil ve 33. minutě už na 4:0 pro Energii. Do pardubické branky se poté postavil Klouček, ale bez inkasované branky vydržel jen 31 vteřin, než ho po přečíslení prostřelil Kohout.

"Pardubice do zápasu dobře vstoupily, zatlačily nás, ale my jsme dali dva góly. Vyhráli jsme hlavně díky přesilovkám, dokázali jsme je využít a to rozhodlo. Přesilovky nám moc ze začátku moc nešly, ani jsme je nijak zvlášť netrénovali. Velkou roli hrálo štěstí, prostě nám to tam napadalo," prohlásil hostující kapitán Václav Skuhravý.

Dynamo bylo na dně a zkoušelo soupeře rozhodit důraznější hrou. Dílčí úspěch se dostavil až v závěru druhé třetiny, kdy při přesilovce vykřesal naději důrazný Dušek. Jenže jakýkoliv náznak šance Pardubic vzal brzy za své, když domácí opět dojeli na nedisciplinovanost. Ve 44. minutě při další přesilovce po krásné akci zvýšil znovu na rozdíl pěti branek Lapšanský a tempo rozhodnutého utkání začalo opadávat.

"Vyloučených bylo hrozně moc, stálo to hodně sil, navíc když jsme si říkali, že Karlovy Vary je mají dobře sehrané. Některé fauly byly zbytečné a některé z přemíry snahy, pak je to samozřejmě i frustrace," uvedl jediný střelec z domácích řad Antonín Dušek.

Vzápětí mohl znovu snížit Wishart, který zůstal osamocený před brankou, jenže Novotný skvěle zakročil. Hostům naopak vyšlo skoro všechno, na co sáhli. Sedmou branku přidal ve 48. minutě po úniku Gríger. Zápas se dohrával v poklidném tempu před prořídlými tribunami. Dynamo v závěru přidalo ještě jeden faul, takže poměr vyloučení s dvouminutovými tresty se zastavil na neobvyklém poměru 10:2.

"Vstup do zápasu jsme neměli špatný, vytvořili jsme si šance a tlak, ale pak jsme začali tvořit nepochopitelné chyby, navíc jsme měli hodně vyloučených. Za to jsme tvrdě pykali, každá chyba byla nekompromisně potrestána. Musíme se poradit a do příštích zápasů nastoupit jiným způsobem. Hráče za nedisciplinovanost určitě potrestáme, to se v důležitých utkáních nesmí stávat," ujistil asistent trenéra a zároveň pardubický sportovní manažer Pavel Marek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že Pardubice zejména v domácím prostředí předváděly velmi dobré výkony. My jsme byli povzbuzení dvěma vítězstvími. Stanovili jsme si nějakou strategii a jsem rád, že ji hráči maximálně dodržovali a že jsme byli disciplinovanějším týmem. Ustáli jsme i velmi agresivní hru domácích. A pokud byl nějaký problém, podržel nás Filip Novotný. Za víkend jsme dali třináct branek a získali šest důležitých bodů, to je pro nás plus a povzbuzení do další práce."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 40. Dušek (Bubela, S. Treille) - 11. Roman Vlach (T. Mikúš), 19. Roman Vlach (Plutnar), 26. Šenkeřík (Flek), 33. Skuhravý (Stloukal), 34. Kohout (Lapšanský), 44. Lapšanský (Stloukal, Skuhravý), 48. Gríger (Stloukal). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 10:2, navíc Kacetl - Sičák oba 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 7328.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl (33. Klouček) - Cardwell, Wishart, Čáslava, Hrabal, Miromanov, Holland, od 41. navíc Budík - Skokan, Marosz, Rolinek - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Vondráček, Bubela, S. Treille - Mandát, Dušek, Kusý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.