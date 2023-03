Karlovy Vary prohrály v Kladně 4:5, v předkole vyzvou Olomouc

Kladno - Hokejisté Karlových Varů prohráli v utkání 52. extraligového kola na ledě posledního Kladna 4:5 a předkolo play off tak začnou mimo svou arénu. Jejich soupeřem bude Olomouc. Domácí Středočeši zabrali po sérii čtyř porážek, shodně gól a nahrávku si v jejich dresu připsali útočníci Tomáš Plekanec, Jakub Klepiš a Miroslav Indrák. Dvě branky poražených dal Petr Koblasa.

Přestože hosté hráli o možnost posunout se na příčky zajišťující start série předkola v domácím prostředí, v první třetině byli výrazně aktivnějším týmem na ledě Rytíři. Ti mají od páteční prohry v Českých Budějovicích jasno o tom, že budou muset extraligovou příslušnost hájit v dubnové baráži.

Kladenští vyhráli na střely mezi tyče 18:7 a i díky tomu, že přečkali bez úhony Kružíkovu možnost, měli navrch také výsledkově. Zikmund v 13. minutě napálil sice jen horní tyčku, ale o chvíli později už překonal gólmana Lukeše Babka a Středočeši vedli. V 18. minutě se neúspěšně snažil o navýšení náskoku Jágr. Rytíři pak neuspěli v první přesilovce zápasu.

Když však hráli svou první početní výhodu v úvodu druhého dějství hosté, byli efektivnější. Beránek sice ještě v obrovské šanci neuspěl, ale deset sekund před vypršením Zikmundova trestu vyrovnal Gríger. Jen o minutu později se proti Bowovi řítil osamocený Černoch, na domácího gólmana však vyzrát nedokázal.

V 27. minutě vrátil Středočechům vedení Indrák, jehož našel pěknou přihrávkou Klepiš. Rytíři se ale z opětovně nabytého náskoku neradovali dlouho. Záhy totiž špatně vystřídali a Bowa prostřelil v další přesilovce Koblasa. Jen krátce poté čelil Bow dalšímu sólu, když na něho uháněl Kružík, ale karlovarský útočník přestřelil branku.

Rytíři pak museli dvakrát nedlouho po sobě do čtyř, ale nejenže neinkasovali, sami šli naopak znovu do vedení: v 35. minutě se prosadil v oslabení Filip. Grígera vzápětí vychytal v obrovské šanci na vyrovnání Bow. Přestože obraz hry se ve druhé části výrazně změnil, i po jejím skončení měli Kladenští na své straně těsný náskok.

Ten už po 43 sekundách ze třetího dějství navýšil Klepiš a napravil tak předchozí neúspěšné Kubíkovo zakončení. Naděje hráčů Energie na případný obrat pak klesly na minimum v 48. minutě, kdy upravil stav už na 5:2 Plekanec.

Kofroň však velmi brzy snížil a stále bylo o co hrát. Dramatickou koncovku zařídil 83 sekund před koncem svou druhou dnešní trefou Koblasa, ale na víc už Karlovarští přes hru bez gólmana nedosáhli.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): "Poslední zápas základní části jsme chtěli vyhrát. Hrálo se nahoru dolů, bylo tam hodně šancí a celé to utkání bylo takové lehkovážnější v porovnání s těmi klasickými obvyklými zápasy. Bylo to tak z jasných důvodů. My jsme však rádi, že jsme vyhráli."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Nemáme žádný bod. Utkání bylo nahoru dolů a padalo hodně gólů. Bereme si z toho ty pozitivní věci - proměnili jsme dvě přesilové hry, které nás trápí celou sezonu. Je super, že se nám teď povedlo vstřelit dvě branky a ubránit oslabení, když jsme ve třetí třetině byli hned několikrát vyloučení. Nyní se už soustředíme na utkání předkola play off s Olomoucí."

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 15. Babka (Kubík, Plekanec), 27. Indrák (Klepiš, Brodecki), 35. Filip, 41. Klepiš (Brodecki, Indrák), 48. Plekanec (Kubík) - 24. Stříteský (Hladonik, T. Rachůnek), 28. Koblasa (Havlín, Černoch), 49. Kofroň (Dlapa, Havlín), 59. Koblasa (Černoch, O. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 1814.

Sestavy:

Kladno: Bow - Babka, Cibulskis, Kehar, Sotnieks, Veber, Slováček - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, Brodecki - Zikmund, Filip, M. Procházka - Michnáč, Pytlík, M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Huttula, D. Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Griger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.