Karlovy Vary - Hokejisté dvanáctých Karlových Varů podlehli doma Spartě 1:4 a připsali si sedmou extraligovou porážku za sebou. Pražané se zvedají a po sérii čtyř utkání bez bodu vyhráli čtvrtý z posledních šesti zápasů.

Úvod utkání vyšel Spartě, která se po 109 vteřinách dostala do vedení. Při Šafářově vyloučení se prosadil obránce Košťálek. Domácí ohrozili Machovského v brance Pražanů až v sedmé minutě, kdy vystřelil z mezikruží Kohout. Hráči Energie v první třetině několikrát chybovali, Sparta to však nedokázala potrestat.

Hokej plný nepřesností se hrál i ve druhé dvacetiminutovce. Blíže ke vstřelení branky měli opět hosté, ale šance Buchteleho a Dvořáka zlikvidoval Novotný. Dva nepříjemné momenty se odehrály ve 24. minutě, když po tvrdých atacích u mantinelu zůstali ležet na ledě domácí Plutnar a o chvíli později hostující Smejkal. Oba se však po ošetření vrátili do hry.

Sparta se ve 46. minutě dočkala zvýšení náskoku. Smejkal se prosadil z dorážky po Beranově střele. Utkání zdramatizoval v 56. minutě Gríger, když využil přesilovou hru při Dvořákově vyloučení. Za 58 sekund ale vrátil Pražanům dvoubrankový náskok přesnou střelou Blain. Definitivní podobu výsledku dal v 59. minutě Forman. Zápas se poté dohrával za pískotu domácích diváků.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Aniž bych to chtěl brát jako nějakou výmluvu, myslím, že dnes nás hlavně v první třetině a možná i během celého zápasu dohnala trošku únava z moravského tripu. Strávili jsem tam šest dní, přijeli jsme ve středu nad ránem a měli jsme jenom jeden trénink. Dnes jsme neměli pohyb takový, jaký bychom potřebovali. Chtěli jsme co nejdéle udržet bezbrankový stav, což se nám bohužel nepovedlo. Dostali jsme nešťastný gól v oslabení a Sparta potom ukazovala urputnou obranu, na kterou jsme jenom těžko hledali nějaký recept. I když jsme se ještě ke konci nadechli a rvali se o zápas do poslední minuty, tak Sparta byla dnes bohužel silnější a urputnější zejména v obraně. Musím pochválit mužstvo, že i přesto, že nám to nešlo, tak jsme se rvali do posledního střídání a výsledek je pro nás trošičku krutý. Doufám, že se k nám štěstí přikloní v neděli."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "My jsme do Karlových Varů dnes přijeli s nějakým plánem, který jsme od první minuty začali perfektně plnit. Povedla se nám první přesilovka, což nám v poslední době moc nevycházelo. V ní vstřelený gól nám dal energii do žil. Potom jsme chtěli hubený výsledek 1:0 držet, i když se na to určitě nedá spoléhat. Nechtěli jsme dělat chyby, chtěli jsme mít zabezpečenou vzadu obranu. Hráče jsme na to upozorňovali a vše jsme dnes plnili perfektně. Domácí se snažili za těsného stavu vyrovnat, začali být agresivnější a aktivnější. Byl to prostě zápas o jedné brance. Nás výborně podržel gólman, hráli jsme celkem s přehledem v defenzívě a náskok jsme udrželi."

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 56. Gríger (T. Rachůnek, Flek) - 2. Košťálek (Kevin Klíma, P. Vrána), 46. Smejkal (M. Beran, Sill), 57. Blain (Sill), 59. Forman (Klimek). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 4068.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, M. Rohan, Kozák, Šafář, Kovačevič - J. Černý, Balán, T. Rachůnek - Lapšanský, Roman Vlach, Stloukal - Kohout, Skuhravý, T. Mikúš - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Sparta: Machovský - Kalina, Blain, Delisle, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, De la Rose - Forman, Klimek, Buchtele - A. Kudrna, P. Vrána, Kevin Klíma - Rousek, Pech, Jarůšek - M. Beran, Sill, Smejkal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.