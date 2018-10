Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v 9. kole extraligy Vítkovice 5:2 a ukončili sérii sedmi porážek. Na druhé výhře Energie v sezoně se dvěma góly a asistencí podílel útočník Ondřej Beránek. Domácí se třikrát prosadili v přesilových hrách.

Po úvodním vzájemném oťukávání udeřily Vítkovice, když v 5. minutě po ideální nahrávce Romana otevřel skóre zápasu bekhendovou střelou Tybor. Od úvodního gólu neuplynula ani minuta a hosté mohli své vedení navýšit, Šidlík však netrefil zcela odkrytou část karlovarské branky.

Domácí si první větší příležitost vytvořili zásluhou Lapšanského v 6. minutě, brankář Bartošák byl ale připraven. Hostující gólman spolehlivě vykryl i druhou šanci slovenského útočníka. Nejhezčí akci úvodního dějství předvedl Roman Vlach, který prokličkoval přes celé kluziště, ale ani on na výborného Bartošáka nevyzrál.

Dokonalý obrat ve vývoji zápasu předvedla Energie ve druhé dvacetiminutovce. Ve 24. minutě přesilovku za příliš mnoho hráčů na ledě využil Mikúš. Povzbuzení Západočeši začali Vítkovice přehrávat a jen díky pozornému Bartošákovi se skóre ve prospěch domácích neměnilo už po tutovkách Balána a Beránka, kteří zůstali zcela osamoceni v předbrankovém prostoru.

Karlovarští hráči otočili vývoj zápasu ve 35. minutě, když střelu Beránka vrátil do vítkovické branky Skuhravý. Vzápětí byl vyloučen Tybor a domácí bleskově využili početní výhodu. Agilní Beránek tečoval Podlipnikovo nahození od mantinelu.

V závěrečné třetině se Energie zatáhla blíže ke svému obrannému pásmu a i za cenu častých zakázaných uvolňování bránila s přehledem svůj dvoubrankový náskok a Rideru nepustila do větší brankové příležitosti. Naopak v 57. minutě v jednom z řídkých výpadů vystřelil od modré Podlipnik a Beránek podruhé v zápase svou povedenou tečí překonal v tomto ročníku extraligy těžko prostupnou obranu Severomoravanů. Hosté sice hned po obdržené brance zásluhou Tybora snížili, ale v 60. minutě při power play uzavřel skóre Kohout.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme nevstoupili, jak jsme si představovali. Minimálně první polovinu úvodní třetiny byli hosté jednoznačně lepší. Na kotouči i bez kotouče, měli lepší pohyb než my a přehrávali nás. Jen díky výbornému výkonu gólmana Novotného jsme dostali jenom jednu branku, byť ze situace, na kterou jsme se připravovali a o které jsme věděli. Jsem rád, že poté jsme si dokázali lepším pohybem vytvořit několik velmi dobrých příležitostí, které jsme ale bohužel neproměnili. Druhou třetinu jsme odehráli parádně, přidali jsme v soubojích a začali jsme konečně být i produktivní. Dokázali jsme, byť i se štěstím, situace proměnit a vyhráli jsme ji zaslouženě 3:0. Ve třetí části jsme se i pod dojmem zápasu proti Litvínovu, kdy jsme také podobně vedli, soustředili více na obranu. Ale jsem rád, že jsme se jenom nezatáhli a dokázali jsme ještě vstřelit čtvrtou branku, která se ukázala být velmi důležitá. Jsem rád, že jsme za naši poctivou týmovou a zodpovědnou hru konečně odměněni vítězstvím. Podobný výkon jsme předvedli i v minulých utkáních, ale body nám nepřicházely."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Karlovy Vary jsou tým, který zdobí bojovnost, houževnatost a totální dravost. My jsme se jim dnes domácím nevyrovnali. Začali jsme první třetinu solidně, ale z nějakého důvodu jsme ve druhé třetině od toho ustoupili. Nejsme tým, který má rozdílové hráče, kteří to v danou chvíli vezmou na sebe. My si takové hráče nemůžeme dovolit, ale v tom případě si nemůžeme dovolit ustoupit od našeho hokeje. Jestliže tam nebude z naší strany bojovnost a pevné základy, které nás zdobily, tak nemůže konkurovat žádnému týmu."

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. T. Mikúš (Kovačevič, Podlipnik), 35. Skuhravý (O. Beránek, Lapšanský), 36. O. Beránek (Podlipnik, T. Mikúš), 57. O. Beránek (Roman Vlach, Podlipnik), 60. Kohout - 5. Tybor (O. Roman), 57. Tybor (O. Roman, D. Květoň). Rozhodčí: M. Petružálek, A. Jeřábek - J. Svoboda, O. Polák. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 2859.

Sestavy:

Karlovy Vary: Novotný - Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnic, M. Rohan, Vágner, Sičák, Šafář - Flek, Balán, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Kohout, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, Hrbas, De la Rose, Šidlík - Schleiss, Lev, Szturc - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Pytlík, Hudeček, Dej - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.