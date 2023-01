Karlovy Vary porazily Třinec za tři body, doma po sedmi letech

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 42. kole extraligy Třinec 4:1 a poprvé od prosince 2015 tak proti Ocelářům doma naplno bodovali. Energie je v tabulce i nadále jedenáctá, na poslední Kladno má ale k dobru devět bodů. Oceláři prohráli popáté za sebou, udrželi se ale na čtvrtém místě.

Domácí byli od první minuty výrazně střelecky aktivnější a brankář Mazanec v první třetině čelil devíti pokusům Západočechů. Parametry brankové příležitosti však vykazovala pouze střela Redlicha v 7. minutě a pokus Hladonika o tři minuty později. Habal v brance Energie si v první části připsal jen tři zákroky.

Druhá třetina byla mnohem zajímavější. Ve 23. minutě se do velké příležitosti dostal třinecký Hrehorčák, ale domácí gólman skryl jeho střelu z bezprostřední blízkosti ve svém náručí. Na druhé straně ujel Černoch, ale Mazanec jeho prudkou střelu vytěsnil pravým betonem mimo tři tyče.

Blízko k otevření skóre měl ve 25. minutě Roth, jehož střela od modré čáry skončila na horní tyčce domácí branky. K prvnímu gólu domácím pomohla nedisciplinovanost soupeře. Při vyloučení kapitána Růžičky se ve 31. minutě prosadil Gríger, jenž pohotovou dorážkou ukončil "obléhání" hostující branky.

Vyrovnat mohl Nestrašil, který ale z bezprostřední blízkosti našel jen lapačku výborně chytajícího Habala. Do kabin se však nakonec šlo za dvoubrankového vedení hráčů z lázeňského města poté, co si Kohout ve 37. minutě dojel vlastní střelu a překonal Mazance podruhé.

Ve 44. minutě ale domácí přišli o Habala, který se při třinecké přesilovce zranil. Do branky tak musel Lukeš. Oceláři se snažili utkání zdramatizovat a v 50. minutě se jim to podařilo, když pohotový Chmielewski snížil.

Místo dalšího tlaku úřadujícího mistra se ale prosadili domácí. O dvě minuty později našel Beránek prudkou přihrávkou u levé tyčky volného Černocha, který vrátil Karlovým Varům dvoubrankový náskok. Slezané se v power play snažili zápas zdramatizovat, Lukeše ale nepřekonali a naopak sami ještě jednou inkasovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Odehráli jsme velice dobré utkání, celých šedesát minut. To, co nám chybělo v posledním utkání s Hradcem, tak tam dnes bylo. Chtěli jsme být od začátku aktivní, což se nám v posledních domácích zápasech daří. Vytvořili jsme si tlak i brankové příležitosti, kdy jsme si pomohli přesilovou hrou a to nás nakoplo do dalších minut. Ve třetí třetině nás trochu srazil gól na 1:2, kdy jsme výborně ubránili přesilovku, ale nechali jsme si dát po jejím skončení laciný gól z důrazu v brankovišti. Avšak dalším pohybem a kontrolou hry jsme dotáhli utkání do vítězného konce."

Vladimír Országh (Třinec): "Zápas nám dnes hrubě nevyšel, hlavně první dvě třetiny byly z naší strany velmi špatné. V první třetině jsme nebruslili, prohrávali jsme všechny souboje, málo jsme se dostávali do šancí. Ve druhé třetině tři vyloučení za sebou, co nám sebralo vítr z plachet. Ve třetí třetině jsme se snažili něco s výsledkem ještě udělat, snížili jsme, ale bylo to málo. Potřebujeme vyhrávat, potřebujeme se dostat z naší mizérie, ale musíme tomu jít daleko více naproti. Musíme začít malými věcmi, souboji, bruslením a to nám dnes všechno chybělo. Proto domácí zaslouženě berou všechny tři body."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 31. Gríger (Koffer, Hladonik), 37. Kohout (Jiskra), 52. Černoch (O. Beránek, Huttula), 59. Hladonik (Gríger) - 50. Chmielewski (Hrehorčák, M. Roman). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3179.

Sestavy:

Karlovy Vary: Habal (44. Lukeš) - Mikyska, Huttula, Bartejs Stříteský, Rohan, Dlapa - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - Kohout, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Třinec : Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Zahradníček, Roth, Čukste, Havránek - M. Růžička, Voženílek, Nestrašil - Hudáček, M. Roman, Svačina - Kurovský, Hrehorčák, Chmielewski - Hrňa, Dravecký, Ramik . Trenér: Moták.