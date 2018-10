Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů podlehli v 7. kole extraligy Liberci 2:3 a připsali si pátou porážku za sebou. Bílí Tygři naopak vyhráli popáté z posledních šesti duelů. Dvěma góly přispěl k tříbodovému zisku Severočechů útočník Radan Lenc.

Souboj s Libercem zahájila Energie i s forvardem Vlachem, staronovou posilou z Třince. Vlach, který nastoupil ve druhé formaci s Beránkem a Mikúšem, si mohl hned šesté minutě připsat první bod v novém dresu, ale to by Mikúš musel v předbrankovém prostoru zpracovat jeho nezištnou nahrávku.

V úvodním dějství šlo o jedinou větší šanci ze strany domácích. Hosté ze severu Čech se postupně dostávali do tempa a výsledkem jejich zvýšené aktivity byla branka Lence, který se v osmé minutě dobře zorientoval v blízkosti Novotného branky a z otočky otevřel skóre.

Herní převahu Liberce ukončilo ve 28. minutě ostřelování hostující branky, jež završil vyrovnávací brankou Kohout. Energii narostlo sebevědomí a o chvíli později mohl dokonce vývoj zápasu otočit Lapšanský, jenže jeho střelu z bezprostřední blízkosti vytlačil hranou lapačky strážce liberecké branky Will.

Zpátky na zem však Západočechy dostala hrubá chyba Krejčího, který ve 31. minutě - ač nikým neatakován - "namazal" ve vlastním obranném pásmu Kvapilovi a pro toho již nebyl problém vrátit vedení zpět na stranu Bílých Tygrů. Blízko vyrovnání byl ještě v této fázi zápasu Beránek, ale jeho individuální akci efektně lapačkou zlikvidoval Will.

Když ve 42. minutě potrestali vyloučení Krejčího po pěkné kombinační akci Jelínek s Lencem, zdálo se, že utkání v poklidu dospěje k triumfu hostů. Karlovarští však po obdržené brance nic nezabalili. O šest minut později vystihl libereckou přihrávku Beránek a střelou z mezikruží vrátil Energii do zápasu.

Snaha domácích o vyrovnání byla velká, nejblíže k němu měla první formace při přesilovce pět minut před koncem, ale všechny nebezpečné situace s přehledem vyřešil spolehlivý Will. Liberec si již poté těsné vedení pohlídal i přes minutu trvající power play Karlových Varů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Naši hráči dnes na ledě zase nechali všechno, zápas odbojovali od prvního do posledního střídání. Bohužel pro nás zase bez bodového vyjádření. To je ta největší kaňka na dnešním výkonu. Já si myslím, že dnes jsme nebyli horším týmem. Nyli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem, ale Liberec byl o ten jeden přesilovkový gól lepší."

Filip Pešán (Liberec): "My jsme odehráli organizovaný zápas proti soupeři, který je celý zápas extrémně energický. Nikdo to tady nebude mít vůbec lehké. Jsem hrozně rád, že jsme trpělivou hrou, byť se spoustou chyb, zápas dovedli do vítězného konce. Stál nás spoustu sil a vzhledem k tomu, že za dvacet hodin hrajeme další, chceme být co nejdříve doma ve své posteli a připravit se na zítra. Ve světě to není nestandardní, takže i my se s tím popereme."

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Kohout (Šenkeřík, Stloukal), 48. O. Beránek - 8. Lenc (M. Kvapil, Bulíř), 31. M. Kvapil, 42. Lenc (P. Jelínek). Rozhodčí: M. Petružálek, Pražák - Malý, Lhotský. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 3007.

Karlovy Vary: F. Novotný - Krejčí, Sičák, M. Rohan, Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Vágner - Flek, Balán, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Lapšanský - Kohout, Kverka, Stloukal Trenéři: Pešout a Mariška.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc, Hanousek, Kolmann - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, L. Hudáček - Teplý, Lakatoš, M. Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.