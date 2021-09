Karlovy Vary podlehly Liberci 2:3 a poprvé vyšly naprázdno

Karlovy Vary - Hokejisté dosud stoprocentně úspěšných Karlových Varů ve 3. kole extraligy podlehli doma Liberci 2:3 a poprvé vyšli naprázdno. Bílí Tygři vyhráli podruhé ze tří vystoupení a se sedmi body se posunuli do čela tabulky.

Skóre otevřel ve 3. minutě hostující Rychlovský, který nikým neatakován projel až před Habala a střelou po ledě poslal hosty do vedení. Liberec mohl vedení navýšit o chvíli později při své první přesilovce, ale domácí gólman několik nebezpečných pokusů Bílých Tygrů zlikvidoval.

Západočeši se dostali k aktivnější hře rovněž při početní výhodě, ale vyrovnat se jim podařilo po přesné střele z předbrankového prostoru až ve 14. minutě. Sedmnáctiletý útočník Kulich oslavil svou první extraligovou branku v kariéře.

Útočný a atraktivní hokej pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Ve 25. minutě si Vitásek našel zblokovanou střelu Faška-Rudáše a pohotovou dorážkou vrátil vedení na stranu Libereckých. Vyrovnat mohl Kohout, ale jeho bekhendovou střelu ze samostatného nájezdu zlikvidoval Pavelka.

Ve 33. minutě na druhé straně po střele Šmída zazvonila tyč karlovarské branky. Stoprocentní příležitost na vyrovnání měl také kapitán Vondráček, ale zcela sám nedokázal přehodit levý beton strážce liberecké branky. Ve 38. minutě ujel v oslabení Klepiš a nekompromisní střelou prostřelil Habala.

Energie se v závěrečném dějství snažila dostat na kontakt, ale výborný Pavelka vychytal bekhend Fleka a opakované dorážky Beránka. V 54. minutě v přesilové hře sice snížil exliberecký obránce Hanousek, ale hosté uhájili těsný náskok i v 81 vteřin trvající power play Karlových Varů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme dobré utkání s velmi kvalitním a silným soupeřem. Bohužel jsme museli neustále dotahovat, což nás stálo spoustu sil. Nějaké šance jsme si dokázali vytvořit, ale rozhodla naše menší šikovnost a pohotovost v předbrankovém prostoru. Klíčová pro vývoj zápasu byla asi třetí branka, kdy za stavu 1:2 jsme měli některé příležitosti, které jsme neproměnili, a dostali jsme potom lacinou branku na 1:3. I když jsme se až do konce snažili se zápasem něco udělat, tak proti tak zkušenému mužstvu, jako je Liberec, to bylo velmi těžké a už jsme vývoj nedokázali zvrátit."

Patrik Augusta (Liberec): "My z Karlových Varů často body nevozíme, takže jsme samozřejmě spokojeni s vítězstvím za tři body. Zápas byl skoro jako pokaždé tady. Hlídáme brejky soupeře, který hraje velice agresivně na forčeku, napadá a dobře bruslí. My jsme utkání měli velice dobře rozehrané, ale po dvou třetinách jsme si to vlastní nedisciplinovaností zkomplikovali. Ale pochválím hráče za to, že našli cestu k vítězství. Když bylo potřeba, tak to odbojovali. Za mě pochvala do naší kabiny a Jardovi Pavelkovi za jeho vynikající výkon."