Karlovy Vary po výhře nad Hradcem slaví postup do play off

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 49. kole extraligy Hradec Králové 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili sérii tří porážek. Zápas rozhodl kapitán Energie Václav Skuhravý. Osmé Karlovy Vary se tak přiblížily Východočechům na sedmém místě na jediný bod. Západočeši si zároveň po devíti letech definitivně zajistili postup do předkola play off.

Po úvodním oťukávání a první nebezpečné střele Dragouna otevřel v 5. minutě skóre hostující Filip Pavlík, který do odkryté domácí branky uklidil od horní tyčky odraženou Cingelovu střelu.

O tři minuty později potrestal vyloučení Eklunda domácí Rachůnek, který si tak připsal již 24. branku v sezoně. I Mountfield poté využil přesilovou hru. Emingerův faul potrestal Žejdl.

Když už to vypadalo, že se do kabin půjde za jednobrankového vedení hostů, prošla v 19. minutě Polákova střela z úhlu nad levým ramenem Mazance a bylo opět srovnáno.

Ve druhé třetině byl na ledě dlouho vidět hlavně boj bez výraznějších šancí. Výjimku tvořila šance Radovana Pavlíka, který si však při samostatném úniku s Novotným neporadil. Podobně dopadl na druhé straně Gríger. Ve 36. minutě už udeřilo, po ideální přihrávce agilního Poláka se prosadil Kohout.

Hned na začátku třetí části se hostům podařilo vyrovnat. Po sérii šťastných odrazů proklouzl Jergl mezi domácí obranou a procedil puk mezi Novotného betony. Hráči Energie ještě v základní hrací době mohli vrátit vedení na svou stranu, ale Černocha z bezprostřední blízkosti vychytal Mazanec a Šenkeřík v 57. minutě nastřelil jen tyč.

Oba celky mohly zápas rozhodnout v prodloužení, vítěze ale nakonec určily samostatné nájezdy. Druhý bod získali domácí, Mazance překonali Skuhravý a Koblasa, Novotného hosté překonat nedokázali. Hradec Králové si tak připsal pátou porážku v posledních šesti zápasech, třikrát prohrál po nájezdech.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to vyrovnané utkání. Myslím, že obě mužstva dnes předvedla velmi dobrý výkon. Hrálo se ve vysokém tempu a s velkým nasazením. Já jsem rád za naše mužstvo, na kterém bylo dnes extrémně vidět, jak moc hráči chtěli před domácím publikem uhrát body a posunout se do předkola. Jsem hrozně rád, jak to kluci zvládli a odpracovali, a že konečně tu jistotu předkola máme. Jeden bod jsme sice ztratili, ale ten druhý bod beru jako bod bonusový."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Měli jsme výborný vstup do zápasu a dali jsme vedoucí gól. Myslím, že první dvě třetiny jsme byli aktivnější, měli jsme výborný pohyb, vytvářeli jsme si šance. Přestože domácí hráli hodně obětavě, spoustu střel zblokovali, tak jsme měli vytěžit víc než dvě branky. Paradoxně ve třetí třetině, kdy jsme chtěli ještě jít do tlaku a soupeře přitlačit, tak domácí byli lepší a oni si vytvářeli šance a byli daleko nebezpečnější. Myslím, že remíza po základní hrací době je spravedlivá. V prodloužení to bylo nahoru dolů, šance byly na obou stranách. V nájezdech potom byli domácí jednoznačně šikovnější."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 4:3 po sam. náj. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. T. Rachůnek (Flek), 19. V. Polák (Kohout), 36. Kohout (V. Polák, Černoch), rozhodující nájezd Skuhravý - 5. F. Pavlík (Cingel), 16. Žejdl (Koukal, Cibulskis), 44. Jergl (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 3952.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, V. Polák - Šik, Skuhravý, Koblasa. Trenér: Pešout.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Jergl, Klíma, Perret - Dragoun, Lev, Chalupa - Smoleňák, Cingel, R. Pavlík - Žejdl, Koukal, Miškář. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.