Karlovy Vary napoprvé uspěly venku

Ostrava - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 8. kole extraligy na ledě Vítkovic 3:2 a uspěli hned ve svém prvním venkovním utkání v sezoně. Celkem si ve čtvrtém duelu připsali druhou výhru. Ostravané i podruhé doma prohráli a ani napotřetí v ročníku se nedočkali plného bodového zisku.

Vítkovice, které vstoupily do soutěže až v říjnu, hrály podruhé za sebou doma a opět proti soupeři ze západu Čech. V neděli podlehly v prodloužení Plzni (4:5). Ani do souboje s Energií nevstoupily optimálně, když hostům brzy nabídly dvě přesilovky. Karlovarští je sice nevyužili, ale v 15. minutě je přesto poslal do vedení Mikúš.

Těsně před přestávkou se proti pravidlům provinil kapitán hostů Skuhravý a po návratu ze šaten domácí trestali. Štencel našel Marosze a ten už po uplynutí 32 sekund druhého dějství vyrovnal. Smírný stav vydržel necelých pět minut. Do přečíslení dvou jednoho se dostali Vildumetz s Beránkem, jenž ideálně připravenou pozici pro zakončení s přehledem využil.

Při oslabení se pak do podobné situace dostali i Skuhravý s Vondráčkem, tentokrát ale bez gólové tečky. Západočeši brzy poté nevyužili krátkou přesilovku čtyři na tři. Zvýšit mohl také Lauko, jehož zakončení však skončilo na horní tyčce.

Dvoubrankový náskok získala Energie v polovině závěrečného dějství, kdy v oslabení po Pulpánově přihrávce o mantinel ujel Kohout a propasíroval puk za Svobodu. Hned za 71 sekund dostal Vítkovice opět na kontakt Lakatoš, který se prosadil před brankovištěm po Maroszově pokusu. Jednobrankový náskok už hosté uhájili.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Marosz (Štencel, Mallet), 51. Lakatoš (Marosz) - 15. T. Mikúš (Vildumetz, Graňák), 26. O. Beránek (Vildumetz), 50. Kohout (Černoch). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, Koch, P. Trška, Barinka - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Mikyska, V. Polák - Mallet, Dej, Šišovský - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Karlovy Vary: F. Novotný - Kotvan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, M. Rohan - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.