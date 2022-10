Karlovy Vary doma opět prohrály, o výhře Vítkovic rozhodl Lakatoš

Ostrava - Hokejisté Karlových Varů prohráli v 10. kole extraligy s Vítkovicemi 4:5 a neuspěli tak ani ve třetím domácím utkání v sezoně. Utkání rozhodl v 56. minutě svým druhým gólem Dominik Lakatoš, dvě branky vstřelil i jeho spoluhráč Peter Krieger a domácí Petr Koblasa. Západočeši nenavázali na dvě předešlé výhry a s Vítkovicemi padli počtvrté za sebou.

V sestavě hostů se poprvé od 3. kola objevil hvězdný útočník Mueller, který se vrátil do elitní formace. Americký útočník na sebe poprvé upozornil ve 3. minutě, když jeho přesnou přihrávku tečoval Bukarts. Ke štěstí karlovarských hráčů jen mimo Lukešovo branku.

Energie první oslabení po vyloučení Dlapy sice ustála, ale paradoxně inkasovala v 8. minutě ve vlastní přesilovce, kde po chybě domácí obrany na útočné modré čáře ujel Krieger a přesnou střelou otevřel účet zápasu. V polovině první třetiny se začalo na ledě jiskřit, což vyústilo v karlovarskou 50 vteřin trvající hru pěti proti třem, kterou střelou z kruhu využil v 19. minutě Koblasa.

Ve druhé části se strhla ofenzivní podívaná z obou stran. Ve 28. minutě ujel Krieger přes celé hřiště a po nabruslení před branku domácích vrátil vedení na stranu Vítkovic. Ve 29. minutě ale stačilo Koblasovi osmnáct sekund, aby při vyloučení Marosze, opět tvrdou střelou z ideální pozice srovnal na 2:2.

Do průběhu duelu opět promluvil nerovnovážný stav hráčů na ledě. Poté, co ve 35. minutě usedl na trestnou střelec dvou předchozích domácích branek Koblasa, potřetí prostřelil Lukeše útočník Lakatoš. Nádhernou kombinaci předvedla o dvě minuty později čtvrtá formace Severomoravanů, osamocený Gewiese zakončoval do odryté branky.

Hráče z lázeňského města však dvougólový náskok Vítkovic nezlomil a po výpadech Jiskry ve 38. minutě a kapitána Vondráčka ve 39. minutě se šlo i po prostřední části hry do kabin za nerozhodného stavu.

Dramatický hokejový boj nakonec rozhodl v 56. minutě v úniku Lakatoš po Dejově křížné přihrávce přes celé kluziště. K vyrovnání domácím nepomohla ani další, 69 vteřin trvající přesilovka pět na tři ani přes minutu trvající power play.

Hlasy trenérů po zápase 10. kola hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera (4:5):

Václav Skuhravý (Karlovy Vary): "V první řadě bych chtěl poblahopřát soupeři ke třem bodům, ale zápas se mi hodnotí velice těžce. Byl pro nás těžký, během zápasu jsme prohrávali o dva góly, dokázali jsme vyrovnat do konce druhé třetiny, ale ve třetí třetině jsme udělali individuální chybu, která zápas rozhodla. I když jsme tam ještě měli přesilovku pět na tři a pět na čtyři, které jsme však nevyužili. Tím pádem soupeř zaslouženě vyhrál."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Já budu hodně stručný. Přijeli jsme sem rvát se o body, získali jsme všechny tři a jsme maximálně spokojení. Bylo to dnes mentální vítězství a hráčům děkuji za předvedený výkon."

10. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:5 (1:1, 3:3., 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Koblasa (Rachůnek, Bernad). 29. Koblasa (Pulpán, Kohout), 38. Jiskra (Kružík), 39. Vondráček (Hladonik, Mikyska) - 8. Krieger, 28. Krieger (Mueller, Raskob), 35. Lakatoš (Mikuš, Mueller), 37. Gewiese (Chlán, Fridrich), 56. Lakatoš (Dej, Koch). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 2:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Sestavy:

Karlovy Vary: Lukeš - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, M. Rohan, Pulpán, Mikyska - Kohout, Gríger, Rachůnek - Beránek, Černoch, Koblasa - Vondráček, Hladonik, Redlich - Kružík, Baláž, Jiskra. Trenér: Bruk.

Vítkovice: Stezka - Stehlík, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, Dej - Kalus, Lindberg, Šlahař - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.