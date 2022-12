Karlovy Vary díky dvěma gólům Beránka vyhrály v Brně 3:2

Brno - Hokejisté Karlových Varů vyhráli ve 27. kole extraligy na ledě Brna 3:2 a zabrali po dvou prohrách za sebou. Na tříbodovém zisku Západočechů se dvěma brankami podílel Ondřej Beránek. Energie poskočila na 10. místo, Kometa zůstala po sedmé prohře z posledních osmi zápasů na 7. pozici.

Lépe vstoupili do zápasu Západočeši a při přesilové hře si vytvořili několik závarů, které musel Furch ze všech sil odvracet. Brňané se nemohli dostat přes pečlivou a důslednou obranu do kombinace a naopak museli čelit jednoduší hře hostí.

Z ní vznikla šance Kohouta po zmatcích v brněnské obraně, nicméně domácí gólman svůj tým podržel. Brno se v závěru prvního dějství herně zvedlo, ale střely Zaťoviče a Süsse zastavila tyč.

Kometa na to ale po první přestávce nenavázala a opět přenechala iniciativu hostím, kteří za ni byli odměněni vedoucím gólem. Zblízka procpal puk mezi nohy Furcha Beránek. Brňany postavilo na nohy paradoxně vlastní oslabení, v němž po křídle pláchl Flek, přes obránce poslal puk nad Habalovu lapačku a vyrovnal.

Na začátku třetí třetiny mohli poslat své týmy do vedení Chalupa a Zaťovič, avšak brankáři byli na obou stranách úspěšnější. Habala překonal až v přesilovce Kollár, jenže Furch pak neudržel nepříliš tvrdou střelu Koffera a bylo srovnáno. Vítězství překlopil na stranu hostí svým druhým gólem v utkání Beránek. V power play netrefil prázdnou branku kapitán Zaťovič a Brno tak poprvé v sezoně s Energií prohrálo.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "Nezačali jsme dobře, první třetina byla z naší strany nervózní, soupeř toho využil. Od vyrovnání jsme se dostali zpátky do zápasu, pak jsme zaslouženě šli do vedení, ale dvě hloupé chyby nás stály zápas. V koncovce jsme měli tři tutovky, zívala na nás prázdná brána, ale nevyrovnali jsme."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "My jsme do zápasu vstoupili dobře a plnili jsme to, co jsme chtěli hrát. Do vyrovnání v naší přesilovce jsme byli lepší, měli jsme tam šance, ale my jsme věřili našemu plánu, gólem na 2:2 jsme se vrátili do zápasu a pak jsme důrazem v útočném pásmu byli odměněni třetím gólem. V závěru jsme měli štěstí, když domácím chyběly centimetry k vyrovnání, ale to k hokeji patří."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 35. Flek (Zaťovič, Kučeřík), 46. Kollár (A. Zbořil, Holík) - 29. O. Beránek (Redlich, Jiskra), 50. Koffer (Gríger, T. Rachůnek), 53. O. Beránek (Jiskra). Rozhodčí: Ondráček, Šír - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení 1:0. Diváci: 5012.

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland, Gulaši, F. Němec - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Kollár - Šalé, A. Zbořil, Zaťovič - Kratochvíl, Süss, Dufek. Trenér: Pešout.

Karlovy Vary: Habal - Půlpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, A. Rulík, Tureček - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - O. Beránek, Jiskra, Redlich - M. Chalupa, Kružík, Kofroň. Trenér: Bruk.