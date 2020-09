Karlovy Vary chtějí opět minimálně do předkola

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů chtějí stejně jako v minulé nedohrané sezoně útočit na postup do play off. Letos se Energie do vyřazovací části extraligy dostala poprvé od roku 2011, ale v předkole za stavu 1:1 na zápasy s Hradcem Králové před startem domácích odvet kvůli pandemii koronaviru soutěž předčasně skončila.

V nadcházející nesestupové sezoně půjdou první čtyři celky přímo do čtvrtfinále a dalších osm do předkola. "Chceme se porvat minimálně o play off. To je náš základní cíl. Všichni v kabině pro to udělají všechno. Na co to bude stačit, se uvidí. Extraliga je extrémně vyrovnaná, sezona bude asi specifická. Uvidí se, v jakém režimu budou zápasy, jestli se budou nějaké odkládat," řekl klubovému webu asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie se musí vyrovnat s odchodem ofenzivních lídrů Tomáše Rachůnka a Dávida Grígera do Liberce. Pryč jsou i útočník Vojtěch Polák (Vítkovice) a obránci Vladimír Eminger (Bremerhaven), Matěj Stříteský (Plzeň) a kariéru přerušil Ondřej Šafář. Posilami na celou sezonu jsou v útoku Tomáš Redlich z Kladna, Jan Hladonik z Třince a v defenzivě Oldrich Kotvan z Liberce, Lukáš Pulpán z Plzně a Libor Zábranský mladší z Komety Brno.

Dočasnými posilami jsou do opožděného startu severoamerických soutěží Jakub Lauko, který patří v NHL Bostonu, a David Kaše z Philadelphie. Velký zájem má klub o kanonýra Martina Frka, ale stále nezískalo souhlas Los Angeles.

Na západě Čech doufají, že budou mít hráče ze zámoří v týmu co nejdéle. "Pomáhají nám jak v tréninku, kde zvýšili tempo a kvalitu, tak i v zápasech," pochvaloval si Mariška přínos Lauka s Kašem. Až odjedou, bude vedení podobu kádru řešit. "Nějaký výhled máme. Tým je samozřejmě vždycky živý organismus, který se bude vyvíjet i dál," podotkl Mariška.

"Některé hráče jsme vyzkoušeli. Dali jsme je pro větší vytížení do Sokolova, ale vím, na jakou pozici a kam je můžeme využít a že s nimi můžeme počítat. Teď jsme spokojení, jak je mužstvo poskládané. Víme, kam můžeme sáhnout a případnému dalšímu posílení se bránit nebudeme," dodal.

V přípravě sehrály Karlovy Vary 10 zápasů, z nichž šest vyhrály a čtyři prohrály, z toho dvakrát podlehly v nastavení. Do extraligy vstoupí v pátek doma proti Mladé Boleslavi.

"V defenzivě jsme velmi slušně zapracovali na organizaci hry, neměli jsme vzadu zásadní problémy. V útoku nás trápila produktivita, na tom ale stále pracujeme. Na start extraligy bychom měli být připraveni dobře," uvedl Mariška.