Praha - Hokejisté Třince budou v pátečním 16. kole extraligy dalším týmem, který se pokusí zastavit rozjeté Karlovy Vary. Energie už šest zápasů neztratila ani bod. Liberec může v případě plného bodového zisku proti poslednímu Chomutovu poskočit do čela tabulky. Hráči Vítkovic chtějí potvrdit středeční tříbodový zisk z ledu Sparty proti Mladé Boleslavi, Zlín bude hájit bodovou šňůru v Hradci Králové.

Třinec se pomalu posouvá vzhůru. Z posledních čtyř utkání třikrát zvítězil a teď chce naplno bodovat i proti Karlovým Varům, které porazil šestkrát za sebou. Na hře vicemistra se pozitivně projevuje návrat uzdravených lídrů do sestavy. "V úvodu sezony nás trápila marodka, chyběli třeba Martin Růžička či Vláďa Roth. Je super, že někteří kluci jsou zpátky a tým začíná šlapat," pochvaloval si obránce Lukáš Krajíček.

Útočník Michal Kovařčík se naopak přesunul na marodku a bude Ocelářům chybět zhruba osm až deset týdnů kvůli zranění v horní části těla.

Zatímco domácí vyhráli šest utkání z posledních devíti, Karlovarští bodovali naplno už šestkrát v řadě. "Určitě je obrovská úleva, že jsme minule znovu vyhráli, je to parádní. Proti Mladé Boleslavi to bylo ubojované a takto musíme do každého zápasu," řekl obránce Michal Plutnar.

Hokejisté nováčka však vědí, že nesmějí ubrat plyn. "Je třeba pracovat dál. Musíme do toho každý den jít na 120 procent, pracovat v tréninku a věřit, že budeme mít i štěstí a zápasy nám budou nadále vycházet," dodal Plutnar.

Liberec nehrál od víkendového dvojutkání se Spartou a Plzní. S Pražany bral přes vedení 3:0 jen bod. "Proti Plzni jsme zase tahali za kratší konec a máme tři. Hokej není vždy spravedlivý," uvedl kouč Filip Pešán.

Chomutov by se mohl pod Ještědem představit po brankářské rošádě s Kanaďanem Petersem mezi tyčemi. "Justin s námi absolvoval trénink a po dohodě s trenéry se připravuje na možnost, že v Liberci nastoupí. Víme, kde se nacházíme, takže je potřeba sbírat body, abychom se udrželi na dostřel týmům, které máme nad sebou," řekl asistent trenéra Jan Šťastný.

"Rozdíl v tabulce mezi námi a Bílými Tygry je velký, ale Hradec Králové je také nahoře a my jsme s ním byli schopni hrát. Věřím, že můžeme hrát se všemi. Doufám, že nás bodový zisk s Hradcem nakopne a i z Liberce si nějaký bod odvezeme," doplnil Šťastný.

Vítkovickou kabinou se prohnala viróza, nyní je tým už takřka kompletní a touží navázat na úspěch z Prahy. S Mladou Boleslaví dokázali Ostravané uspět pětkrát v řadě. "Mají plno výborných individualit. Z tohoto pohledu je to skutečně silný kádr. Je také znát, že noví trenéři se snaží vštípit mužstvu trochu jiný styl, než kterým hráli před jejich příchodem. Změna vždy nějaký čas trvá, ale když pak začne fungovat, stane se tým mnohem nebezpečnější. Z toho pohledu se máme na pozoru," ujistil kouč Jakub Petr, jenž nemůže počítat s dlouhodobě zraněnými Oleszem a Trškou.

Herní projev Středočechů se lepší, přesto pod koučem Miloslavem Hořavou vyhráli z šesti zápasů jen dvakrát. "Z našeho postavení v tabulce bolí oči, když člověk vidí, že jsme třináctí. Nesmíme dávat hlavy dolů. Noví trenéři toho přinesli do kabiny spoustu, jen to teď musíme dostat všechno pod kůži a hrát, co po nás chtějí. A hlavně dávat góly. Musíme bojovat každý zápas o každý bod a věřím, že naše hra se zlepšuje, body přijdou a budeme stoupat tabulkou," uvedl útočník Martin Procházka.

Hradec Králové ztrácí před pátečním programem - stejně jako Liberec a Brno - tři body na vedoucí Spartu. "Zlín je urputný, rychlý, hodně bruslí, podle posledních zápasů je v laufu. Právě v rychlosti, tvrdosti a zarputilosti se jim musíme vyrovnat, pak věřím, že zápas zvládneme," prohlásil asistent trenéra Petr Svoboda.

Berani v posledních pěti zápasech pokaždé bodovali, z toho čtyřikrát vyhráli. "Chceme potvrdit zlepšenou produktivitu a prodloužit úspěšnou sérii. Těžíme i z dobrých výkonů defenzivy, kterou drží brankář Sedláček. Hradec se drží na předních příčkách tabulky, ale extraliga je hodně vyrovnaná," uvedl trenér Robert Svoboda. Chybějí Fryšara s Čachotským.

Tři zápasy se odehrají později. V sobotu se utkají Litvínov a Pardubice, ve středu 28. listopadu Brno přivítá Olomouc a až v úterý 8. ledna Sparta vyzve Plzeň.

Statistické údaje před pátečním 16. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (9.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 14 zápasů/14 bodů (5 branek + 9 asistencí) - Tomáš Rachůnek, Petr Šenkeřík oba 15/10 (3+7). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,04 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,76 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 - Filip Novotný 2,23, 92,96 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76. Zajímavosti: - Oceláři ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou naplno bodovali při celkovém skóre 20:3. Naposledy Energie uspěla 13. prosince 2015 díky domácí výhře 2:0. V předešlém souboji 30. října 2015 vyhrála 3:2 v Třinci. - Třinec bodoval čtyřikrát v řadě, z toho třikrát naplno a jednou prohrál po samostatných nájezdech. - Karlovy Vary po předchozí sérii sedmi porážek vyhrály šestkrát za sebou a neztratily ani bod při skóre 27:7. - Karlovarský obránce Ondřej Šafář oslaví v pátek 23. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (5.) - BK Mladá Boleslav (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 14/11 (3+8) - Jakub Klepiš 15/13 (5+8). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 1,93, 94,26 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,42, 91,07 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98. Zajímavosti: - Vítkovice ve vzájemných soubojích vyhrály pětkrát za sebou a ztratily jediný bod. Mladá Boleslav se naposledy radovala 5. února 2017 po domácím vítězství 3:0. V Ostravě Bruslařský klub vytěžil z posledních tří vystoupení jediný bod. Vyhrál tam naposledy 23. září 2016 po výsledku 5:2. - Ostravané dvakrát za sebou naplno bodovali a po předchozí sérii čtyř porážek vyhráli tři z posledních čtyř utkání. - Mladá Boleslav prohrála šest z posledních osmi zápasů. Sérii pěti venkovních duelů bez bodu přerušili Středočeši v neděli výhrou v Litvínově 3:0. Bílí Tygři Liberec (2.) - Piráti Chomutov (14.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 15/25 (8+17) - Vladimír Růžička mladší 15/12 (5+7). Statistiky brankářů: Roman Will 2,49, 91,28 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,09 a 93,75 - Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Liberec bodoval ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou, z toho jednou naplno, jednou vyhrál v prodloužení a dvakrát prohrál v nastavení. - Bílí Tygři doma bodovali šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhráli. - Chomutov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a získal v nich čtyři body. Mountfield Hradec Králové (3.) - PSG Berani Zlín (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 15/14 (5+9) - Jakub Herman 13/13 (5+8). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,03 a 91,90, Jaroslav Pavelka 2,37, 90,68 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,44, 91,53 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou vyhrál a pětkrát v řadě bodoval. - Hradec Králové po třech zápasech bez bodu vyhrál v úterý v Chomutově 4:3 v prodloužení. - Zlín bodoval pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. Ztratil v této sérii jen tři body. - Útočník Hradce Králové Petr Koukal si odpyká v pátek zbytek dvouzápasového trestu za dvojnásobné seknutí sparťanského obránce Tomáše Dvořáka. V neděli v Olomouci se může Koukal vrátit do hry. Další program: -------- Sobota 3. listopadu - dohrávka 16. kola: 15:00 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice (vzájemný zápas v této sezoně: 6:2; O2 TV Sport). Neděle 4. listopadu - 17. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (1:4), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary (4:2), Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov (1:4), 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (2:0), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (1:4), 17:20 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera (2:1 v prodl.; ČT sport), HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové (1:4).