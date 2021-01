Karlovy Vary čeká v hokejové extralize další souboj s Litvínovem

Praha - Po necelém týdnu na sebe ve třetím souboji rivalů zpod Krušných hor v sezoně opět narazí hokejisté Karlových Varů a Litvínova. Zápas bude jednou z šesti úterních extraligových dohrávek. Střetnou se mimo jiné Zlín s Brnem, které vyhrály svá poslední utkání bez inkasované branky.

Karlovy Vary touží v dohrávce 5. kola vrátit Litvínovu těsnou domácí porážku 2:3 v prodloužení z konce minulého roku. "Nás tam trápila koncovka. Byli jsme po většinu zápasu lepší, ale místo toho, abychom odskočili na rozdíl tří čtyř branek, tak jsme se trápili až do konce a v prodloužení prohráli. Poslední zápasy nám to trochu vázne v koncovce a určitě by bylo dobré, abychom se prosadili a konečně vyhráli nějaké zápasy i větším rozdílem," řekl obránce Libor Zábranský klubovému webu.

Litvínov navázal i po přelomu roku vydřenou výhrou proti Olomouci. "Je ale potřeba říct, že výkon nebyl ideální. Hlavně v prvních dvou třetinách. Nějaké šance jsme měli, ale soupeře jsme zbytečně pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali v útoku. Chyběla mi tam agresivita směrem dopředu, vyhrávání osobních soubojů, tlačení se před branku," vyjmenoval hlavní nedostatky kouč Vladimír Országh.

V dohrávce 7. kola Zlín přivítá Brno. Oba týmy se utkají na stejném místě znovu ve čtvrtek v duelu 33. kola. Berani po sérii čtyř porážek zaskočili Mladou Boleslav, kde vyhráli 1:0.

"Povzbudil nás výborný výkon s maximální obětavostí z posledního zápasu, ale i Kometa vyhrála minulý zápas s čistým kontem. S Brnem to má vždy příchuť derby, jsou to vždy dobré zápasy a my věříme, že z nich nevyjdeme naprázdno. Rádi bychom se dotáhli na týmy před námi," uvedl kouč předposledního celku tabulky Robert Svoboda. Do sestavy by se měli vrátit Okál a Fořt, vypadl z ní naopak Karafiát.

Proti svému bývalému klubu nastoupí nová posila Komety obránce Petr Zámorský. "Nechává mě to chladným. Už je to přece jen šest sedm let, co jsem tam hrál naposledy, beru to jako každý normální zápas. Hlavně teď, když se hraje bez fanoušků, tak je to v klidu. Pro nás bude důležité navázat ve Zlíně na parádní výkon z utkání proti Karlovým Varům a odvézt šest bodů," prohlásil Zámorský.

Dohrávka 8. kola proti Hradci Králové bude pro hráče druhé Sparty příležitostí k nápravě za poslední dvě utkání, v nichž nebodovali. "Poslední dva zápasy jsme si prohráli sami, protože nás sráží individuální chyby a soupeř nás potrestá. Sezona je horská dráha a ty věci přicházejí. Teď je důležité, abychom se z toho dokázali co nejrychleji dostat a tyto individuální chyby eliminovali," řekl obránce David Němeček.

Hradec Králové může po výhře nad Pardubicemi (3:2) přidat třetí úspěch v řadě. Alespoň bod získali svěřenci kouče Vladimíra Růžička pětkrát po sobě. "Zápasy jdou teď rychle za sebou. Je hezký, že jsme vyhráli derby, ale musíme to hodit za hlavu a jít s pokorou do dalšího zápasu. Na Spartu se chce každý vytáhnout, ale my se musíme hlavně soustředit na naši hru a nekoukat na to, proti komu hrajeme," uvedl útočník Jakub Orsava.

Pardubičtí touží v dohrávce 9. kola proti Mladé Boleslavi načít novou vítěznou sérii. "Měli jsme proti Hradci šance, ale nedali jsme je, efektivita byla na domácí straně," připustil obránce Marek Ďaloga. "Nedařilo se nám proměňovat ty příležitosti, které jsme proměňovali v zápasech předcházejících," dodal trenér Richard Král.

Třetí Mladá Boleslav vyhořela střelecky proti Zlínu poté, co mužstvo vyhrálo čtyřikrát po sobě. "Věděli jsme, jak budou hrát, bohužel jsme na ně nenašli recept. Proti takovému soupeři je důležité dát první gól, ale nám se to nepovedlo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Příští zápas musíme hrát, co umíme, a věřit, že to dopadne lépe," uvedl útočník David Šťastný. Za poslední tři duely inkasovali Středočeši jen jedinou branku.

Olomouc půjde do další dohrávky 9. kola s posledními Českými Budějovicemi po dvou těsných porážkách za sebou. Po domácí prohře 2:3 v nájezdech s Hradcem Králové nezvládli Hanáci prodloužení na ledě Litvínova, kde v neděli podlehli 1:2.

Jihočeši naopak poprvé od návratu mezi elitu vyhráli dvakrát po sobě, když po prodloužení s Plzní a nájezdech s Vítkovicemi slavili zisk druhého bodu navíc. "Doufám, že v Olomouci vyhrajeme, jedno jakým výsledkem. Hlavní je, abychom vyhrávali. Potřebujeme to," řekl útočník Martin Novák pro klubový web.

Vítkovice už sedm kol čekají na vítězství v základní hrací době a osmý pokus podniknou proti Liberci v dohrávce 26. kola. "Je to jednoznačně kvalitní soupeř. Ale my se nesmíme dívat na to, s kým hrajeme. Musí tam být více střelby, více musíme chodit do brány, být aktivnější, spoléhat na to, že se k nám něco odrazí. Nebudou to nějaké krásné akce, ale hlavně ten puk tam dostat," řekl vítkovický trenér Miloš Holaň.

Bílí Tygři vyhráli sedm z uplynulých devíti zápasů. "Vzájemně se podporujeme, bojujeme pro tým a to nás zdobí. Že se předtím týden nedařilo? S tím se musí počítat, protože ročník je dlouhý a ještě nás toho hodně čeká," podotkl brankář Petr Kváča.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: -------- Dohrávka 5. kola: HC Energie Karlovy Vary (6.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 23 zápasů/22 bodů (5 branek + 17 asistencí) - Patrik Zdráhal 25/15 (7+8). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,68 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,74 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88 - Denis Godla 2,30, 91,78 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72, Šimon Zajíček 3,64 a 75,00. Zajímavosti: - Energie prohrála dvakrát za sebou a pětkrát z posledních osmi utkání. - Karlovy Vary doma vyhrály jediné z posledních čtyř utkání, ale jen v jednom z nich vyšly bodově naprázdno. - Litvínově vyhrál dvakrát za sebou, ale na plný bodový zisk čeká už osm zápasů. Během nich třikrát zvítězil, dvakrát podlehl po samostatných nájezdech a třikrát prohrál v běžné hrací době. - Karlovy Vary bodovaly ve třech z posledních čtyř vzájemných zápasů a z toho dvakrát vyhrály. - Litvínovskému útočníkovi Františku Lukešovi chybí dva góly ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. Osmatřicetiletý Lukeš se může stát 70. členem. Na kontě má 245 gólů v extralize a tři v národním týmu. Dohrávka 7. kola: PSG Berani Zlín (13.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 18:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 26/20 (6+14) - Peter Mueller 20/24 (12+12). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,08, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,99 a 90,95 - Karel Vejmelka 2,58, 91,78 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Zlín v neděli vyhrál v Mladé Boleslavi 1:0 a zabral po čtyřech porážkách za sebou. - Berani prohráli doma pět z posledních šesti utkání. - Kometa dvakrát za sebou naplno bodovala, což se jí povedlo teprve podruhé v sezoně. Třikrát v řadě se Brňanům ještě v ročníku zvítězit nepodařilo. - Brňané venku bodovali ve čtyřech z posledních pěti vystoupení a z toho třikrát vyhráli. - Zlínskému útočníkovi Bedřichu Köhlerovi chybí jediná trefa k hranici 200 gólů v extralize. Nastřílel 199 branek v 926 duelech. Dohrávka 8. kola: HC Sparta Praha (2.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák, Michal Řepík oba 28/28 (13+15) - Filip Hronek 22/23 (10+13). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,26, 91,23 a dvakrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,32 a 89,91 - Marek Mazanec 2,41 a 90,84, Štěpán Lukeš 1,98, 92,31 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních čtyř utkání. Předtím držela šestizápasovou vítěznou sérii bez ztráty jediného bodu. - Pražané v neděli podlehli doma Liberci 1:3 a na vlastním ledě neuspěli poprvé po sérii pěti vítězství. - Mountfield pětkrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Hradec Králové venku čtyřikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod. - Mountfield vyhrál tři z posledních pěti vzájemných duelů. - Gólman Alexander Salák ze Sparty v úterý oslaví 34. narozeniny. Dohrávky 9. kola: HC Dynamo Pardubice (8.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 20/18 (7+11) - David Šťastný 26/28 (16+12). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,54 a 90,71, Milan Klouček 5,78 a 83,67 - Jan Růžička 2,01, 91,99 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,67 a 89,43. Zajímavosti: - Dynamo prohrálo v neděli ve východočeském derby v Hradci Králové 2:3 a připsalo si první neúspěch po osmi vítězstvích za sebou. - Pardubice doma čtyřikrát za sebou vyhrály a neztratily ani bod. - Mladá Boleslav v neděli doma podlehla Zlínu 0:1 a prohrála poprvé po čtyřech vítězstvích. Skončila také její série sedmi zápasů, v nichž bodovala a jen jednou z nich prohrála. - Bruslařský klub porazil Pardubice devětkrát za sebou a ztratil při této sérii jediný bod. Dynamo naposledy uspělo 26. ledna 2018, kdy doma zvítězilo 3:2. HC Olomouc (10.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 26/15 (9+6) - Pavel Pýcha 26/20 (6+14). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,67, 91,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,25 a 90,27 - Jiří Patera 3,44, 88,97 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,05 a 86,26, Jan Strmeň 2,05 a 91,04. Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou bodovala, ale jen jednou z toho vyhrála. Z posledních pěti duelů si připsala jediné vítězství. - Nováček Motor vyhrál dvakrát za sebou, což se mu povedlo poprvé v sezoně, v které se vrátil mezi elitu po sedmi letech. - České Budějovice čekají na plný bodový zisk 13 zápasů, během kterých třikrát vyhrály v nastavení, jednou podlehly v prodloužení a devětkrát nebodovaly. - Motor venku šestkrát za sebou prohrál a dosáhl na jediný bod. Dohrávka 26. kola: HC Vítkovice Ridera (12.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:0. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 23/17 (13+4) - Michal Birner 26/24 (6+18). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 3,02 a 89,95, Daniel Dolejš 2,55, 92,78 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,19 a 92,19, Jaroslav Pavelka 2,45, 89,47 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané třikrát za sebou prohráli a získali jediný bod. Z posledních 15 utkání Vítkovice vyhrály jen tři. Pod novým trenérem Milošem Holaněm mají na kontě tři výhry, z nichž jediná je za tři body, a sedm porážek. - Vítkovice se doma představí teprve popáté z posledních 16 utkání. - Bílí Tygři vyhráli pět z posledních šesti utkání. - Liberec venku zvítězil třikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Ostravané ve vzájemných zápasech po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhráli. - Slovenský útočník Rastislav Dej z Vítkovic může sehrát 700. zápas v české extralize.