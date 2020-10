Karlovy Vary čeká návrat do akce, přivítají Spartu

Karlovy Vary - Po více než dvoutýdenní odmlce zaviněné nákazou koronavirem a následnou karanténou se v hokejové extralize představí hráči Karlových Varů. V úterní dohrávce 3. kola přivítají Západočeši, kteří dosud odehráli v nové sezoně jen dvě utkání, pražskou Spartu. Hosté naopak patří mezi čtyři celky s pěti odehranými duely.

Zápas v KV Areně bude první od zavedení nouzového stavu v Česku, který má prozatím platit ode dneška po dobu dvou týdnů. Návrat domácích, kteří si prošli karanténou a teprve nedávno se vrátili do plného tréninku, se proto uskuteční před zcela prázdnými tribunami.

"My jsme šťastní, že už máme nejhorší za sebou a můžeme se vrátit k normálnímu fungování. Absence tréninku je znát, ale věřím, že do utkání půjdeme dobře nachystáni. Hráči mají neskutečnou chuť hrát, proto věřím, že na ledě nechají maximum. Spartě máme co vracet a všichni jsme připraveni ukončit černou šňůru, kterou s ní máme," poukázal na klubovém webu asistent Tomáš Mariška na sérii osmi porážek s Pražany.

Sparta během ní ztratila jediný bod a na karlovarském ledě prohrála naposledy koncem února 2017, ale v tomto ročníku zatím neuhrála ve třech zápasech v arénách soupeřů ani bod. A úplně podle představ trenérů nebyl přes plný bodový zisk a výsledek 3:0 ani výkon v pátečním utkání doma proti Liberci.

"Hráli jsme furt jen ve čtyřech, vypadneme z rytmu jako v minulých utkáních. Nesmíme to dělat. Zaplaťpánbůh jsme oslabení uhráli výborně a samozřejmě i bezchybný výkon gólmana nám pomohl k tomu, že jsme vyhráli," konstatoval trenér Josef Jandač.

K poslednímu úspěchu sparťanů po dvou předchozích porážkách bez bodu pomohl gólem útočník Filip Chlapík, jenž dosud působil v Ottawě v NHL a na její farmě v Belleville v AHL. Se Spartou se dohodl na měsíční výpomoci.

"Asi všichni jsme si oddechli. Potřebovali jsme vyhrát, je to úleva. Teď se nám moc nedařilo a výsledky nebyly, jaké jsme chtěli. Řekli jsme si, že do toho dáme maximum. Myslím, že odvádíme teď dobré výkony. Když zlepšíme přesilovky a nebudeme tolik vylučování, tak jsme na dobré cestě," věřil Chlapík.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 3. kola: HC Energie Karlovy Vary (9.) - HC Sparta Praha (6.). Začátek zápasu: 17:10 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 2 zápasy/3 body (3 branky + 0 asistencí) - Roman Horák 5/5 (3+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 3,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,30 procenta - Matěj Machovský 2,49, 91,06 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,82 a 92,86. Zajímavosti: - Energie se po karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu vrátí do hry poprvé od 20. září, kdy prohrála doma s Třincem 2:5. - Karlovy Vary se i potřetí v sezoně představí doma. Vstoupily do ní 18. září výhrou nad Mladou Boleslaví 3:2. Na vlastním ledě měly hrát i v pátek proti Vítkovicím, ale po dohodě klubů se bude hrát zápas v Ostravě. - Sparta se pokusí na čtvrtý pokus poprvé v sezoně venku bodovat. Prohrála v Plzni (3:5), Mladé Boleslavi (2:4) i Liberci (2:3). Doma v obou duelech se Zlínem (3:0) i s Libercem (3:0) naplno bodovala. - Pražané ve vzájemných duelech osmkrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod. Karlovy Vary uspěly naposledy 28. února 2017, kdy doma vyhrály 3:1.