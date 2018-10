Praha - Hokejisté Karlových Varů budou v úterý v Mladé Boleslavi usilovat o prodloužení pětizápasové série, v níž nepřenechali soupeřům ani bod. Na programu jsou i další čtyři duely 15. extraligového kola, z nichž největší pozornost poutá bitva v Plzni, kde se v souboji dvou celků na hraně první šestky představí Brno.

Mladoboleslavské povzbudila nedělní výhra 3:0 v Litvínově. "Vary mají šňůru, vyhrály pět zápasů po sobě a jsou samozřejmě v laufu. My musíme jít vteřinu od vteřiny a minutu od minuty. Aby tam úsilí, které jsme ukázali v Litvínově, bylo v každém utkání a v každém tréninku. Je dobře, že máme jen denní pauzu a čeká nás rychle další utkání," uvedl kouč Miloslav Hořava.

Karlovy Vary jsou díky úspěšné sérii jen bod od první desítky. "Nyní nás čekají tři těžká utkání venku, i proto nás těší v neděli vybojované tři body s Olomoucí a prodloužení úspěšné série," podotkl asistent trenéra Tomáš Mariška. "Máme páté vítězství za sebou, protože jsme konečně začali hrát hru, kterou chceme hrát. Nemažeme se s tím vzadu, dostáváme to rychle ven a hrozíme z protiútoků," doplnil útočník Jakub Flek.

Plzeň v posledních dvou vystoupeních nebodovala a za 120 minut dala jediný gól. "Herně to je z naší strany dobré, vypracujeme si spoustu šancí, ale koncovka je tragická, je to momentálně náš největší problém. Já sám nedám gól snad z ničeho. Musíme však i nadále tvrdě pracovat a věřit, že to brzy prolomíme," uvedl útočník David Stach.

"Musíme na nepovedený víkend rychle zapomenout. Zápas s Brnem pro nás může být odrazový můstek, abychom se trochu uklidnili v koncovce. Doufám, že dáme více než jeden gól a vyhrajeme," přál si plzeňský útočník Milan Gulaš.

Hokejisté mistrovské Komety porazili v neděli poslední Chomutov a ukončili čtyřzápasové čekání na tříbodovou výhru. "Plzeň představuje navzdory posledním dvěma prohrám velice kvalitního soupeře. Nic na tom nemění skutečnost, že nyní dává méně branek," řekl trenér Kamil Pokorný. Kometa navíc zápolí s podobným problémem. "Je potřeba ještě více probudit naši produktivitu. Pořád to není na top úrovni," dodal Pokorný.

Olomouc prožila černý týden - prohrála všechna tři utkání a ve dvou nedokázala vstřelit gól. Důsledkem je pokles na desáté místo. Hanáci teď změří síly s Třincem, který je na tom bodově stejně. "Musíme se z toho dostat, tři prohry v řadě, takže teď se ukáže, jaký jsme mančaft," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko.

Třinec by se výhrou na Hané mohl dostat do středu tabulky, ale Oceláři z posledního ročníku vědí, že proti urputně hrajícím Kohoutům mívají problémy se prosadit. Podlehli jim ve třech ze čtyř soubojů. "Vloni se nám proti Olomouci moc nevedlo, ale byly to vesměs až na jednu výjimku těsné zápasy. Bude to znovu těžký zápas. Chtěli bychom urvat body a napravit nedělní bodový výpadek se Zlínem," prohlásil kouč Václav Varaďa.

Berani v posledních čtyřech zápasech ani jednou nevyšli naprázdno a získali v nich devět bodů. "Po návratu zraněných hráčů se tým dostal do psychické pohody. Současné výsledky chceme nyní potvrdit i výhrou v domácím prostředí. I když víme, že Litvínov má kvalitní tým, který často boduje i na soupeřově ledě," řekl zlínský trenér Robert Svoboda. Na marodce Beranů je nyní pouze útočník Čachotský a otazník je nad startem obránce Žižky.

Litvínov je na štíru s ofenzivou. Už měsíc se Vervě nepodařilo vstřelit v utkání více než dva góly. Od výhry 4:3 v prodloužení v Karlových Varech odehrál tým deset zápasů a dal v nich dohromady pouhých devět branek. "Trápí nás koncovka, nedáváme góly. Snažíme se tomu věnovat na tréninku, snažíme se více tlačit před branku, bohužel nám to tam poslední zápasy nepadá," připustil útočník Jakub Petružálek.

Poslední Chomutov by mohl v případě včasného vyřízení formalit nasadit proti Hradci Králové novou posilu do brankoviště Justina Peterse. Dvaatřicetiletý Kanaďan, jenž zasáhl do 83 zápasů NHL, nahradil nedávno příchozího Hannua Toivonena. Fin Piráty opustil, aniž odchytal zápas.

Hradec Králové přes vedení 2:0 v neděli proti Spartě potřetí za sebou nebodoval. "Určitě to zamrzí, když prohrajete takový zápas. Ale stane se. V úterý je další utkání a můžeme to napravit," řekl bek Petr Zámorský.

Statistické údaje před úterním 15. kolem extraligy: -------- PSG Berani Zlín (8.) - HC Verva Litvínov (4.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Herman 12 zápasů/12 bodů (5 branek + 7 asistencí) - František Lukeš 15/13 (6+7). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,47 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,46 procenta a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 1,94, 92,95 a jednou udržel čisté konto, Petr Kváča 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál ve Zlíně v minulém vystoupení 22. prosince loňského roku 4:2 a ukončil dlouhou sérii 15 porážek na ledě Beranů za sebou. Předtím naposledy uspěl ve Zlíně 22. ledna 2010 díky výhře 2:1 a pak z dalších 15 duelů získal jen tři body za prohry v nastavení. - Berani bodovali čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát naplno, jednou vyhráli po samostatných nájezdech a jednou podlehli po rozstřelu. Z posledních sedmi duelů zvítězil Zlín pětkrát. - Litvínov prohrál pět z posledních sedmi zápasů. Sérii čtyř porážek přerušil výhrami na Spartě (2:1) a doma s Vítkovicemi (1:0), ale v neděli podlehl na vlastním ledě Mladé Boleslavi (0:3). - Verva v uplynulých deseti zápasech vstřelila dohromady jen devět gólů. V této sérii čtyřikrát vyšla střelecky naprázdno a ani v jednom utkání nedokázala dát více než dvě branky. - Zlínský útočník Michal Poletín může sehrát 400. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (13.) - HC Energie Karlovy Vary (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:4. Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 14/13 (5+8) - Jakub Flek 13/9 (4+5). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,57, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98 - Filip Novotný 2,41, 92,51 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii čtyř utkání bez bodu vyhrála dva z posledních tří duelů. - Energie po předchozí sérii sedmi porážek pětkrát za sebou naplno bodovala. - Karlovy Vary sehrají venku teprve druhé z posledních šesti utkání. - Mladoboleslavský obránce David Němeček může odehrát 100. zápas v extralize. HC Škoda Plzeň (6.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 14/14 (5+9) - Peter Mueller 11/14 (8+6). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,76, 93,36 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,19 a 91,73 - Karel Vejmelka 2,06 a 92,18, Marek Langhamer 2,38 a 91,63. Zajímavosti: - Mistrovská Kometa vyhrála pět z posledních šesti vzájemných duelů. Na přelomu března a dubna zdolala Plzeň v semifinále play off 4:1 na zápasy. - Plzeň dvakrát za sebou nebodovala, ale v obou případech hrála venku. V pátek prohrála v západočeském derby s Karlovými Vary 1:3 a v neděli podlehla v Liberci 0:3. Doma Indiáni třikrát za sebou zvítězili. - Brňané po dvou duelech bez bodu vyhráli dvakrát za sebou a mají na kontě pět vítězství z posledních sedmi duelů. Piráti Chomutov (14.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 14/11 (5+6) - Petr Zámorský 14/11 (4+7). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,45 a 87,31, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Brandon Maxwell 2,03 a 91,90, Jaroslav Pavelka 2,26, 90,55 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové bodoval ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou, šestkrát z toho naplno, jednou vyhrál v prodloužení a třikrát podlehl v nastavení. Chomutov naposledy vyhrál nad Mountfieldem za tři body 2. února 2016, kdy zvítězil doma 2:0. - Piráti po úvodních osmi duelech bez bodu a následných dvou vítězstvích prohráli tři z posledních čtyř duelů. Doma Chomutov vyhrál dva z uplynulých tří zápasů. - Hradec Králové nebodoval třikrát za sebou. Po předešlé sérii sedmi vítězství prohrál pět z posledních sedmi utkání. - Asistent trenéra Chomutova Jan Šťastný oslaví v úterý 38. narozeniny. HC Olomouc (10.) - HC Oceláři Třinec (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 14/12 (10+2) - Lukáš Krajíček 13/11 (4+7). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,79, 92,45 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,65 a 84,93 - Šimon Hrubec 1,97, 92,92 a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů, z toho dvakrát v prodloužení. - Hanáci po třech výhrách v běžné hrací době třikrát za sebou nebodovali. Z posledních tří vystoupení mají skóre 2:12. - Oceláři se představí venku teprve podruhé z posledních osmi zápasů. Mimo svůj led dvakrát za sebou naplno bodovali. - Třinec bodoval třikrát za sebou, z toho dvakrát naplno a jednou prohrál po samostatných nájezdech. - Olomoucký útočník Petr Kolouch oslaví v úterý 27. narozeniny. - Polský útočník Třince Aron Chmielewski může sehrát 100. zápas v české extralize.