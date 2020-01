Karlovy Vary a Sparta svedou první bitvu o body v roce 2020

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů a Sparty budou díky čtvrteční předehrávce 33. extraligového kola první, kdo se utká o body v novém roce. Zatímco domácí se potřebují oklepat z pondělního debaklu 1:9 v Brně, Pražané budou mít šanci vrátit se alespoň dočasně do čela tabulky před Liberec.

Západočeši v předchozím duelu v Brně dokázali zvítězit 7:2 a těšili se na další bodový zisk, přišlo však kruté vystřízlivění. "Pro nás to byl nejhorší zápas v tomto roce, ať už výsledkově, tak i herně. Doběhl nás těžký program posledních dnů a zdravotní stav většiny hráčů," připustil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Věřil zároveň, že hůř už jeho svěřenci zahrát nemohou. "Měli jsme špatný pohyb, načal nás první smolný gól, po hraniční situaci jsme dostali druhou branku, což byl jeden klíčových momentů. Kometa byla celý zápas lepší, my jsme se celý zápas protrápili, výkon byl z naší strany špatný," doplnil Mariška.

Sparťané přišli o pozici lídra po dvou venkovních porážkách, při nichž nebodovali, ale rok zakončili výrazně lépe: zastříleli si proti Litvínovu a zvítězili 8:4.

"Karlovy Vary, které jsou překvapením soutěže, vyhrají v Liberci, Hradci Králové, a pak přijde zápas, kdy dostanou devět gólů. Na druhou stranu pro ten tým je to lepší, než když prohraje 1:2, 1:3. Pak by se v tom trápili, ale takhle to můžou pustit z hlavy a soustředit se jenom na nás," přemítal útočník Lukáš Pech.

Na možnost předstihnout vedoucí Liberec, který má dva body k dobru a hraje až v pátek v Kladně, se tým kouče Uweho Kruppa nesoustředí. "Máme těžký zápas v Karlových Varech, které hrají výborně. Na to se budeme soustředit jako první. Pak nás čeká venkovní zápas v Drážďanech s Litvínovem," připomněl další útočník Michal Řepík.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: -------- HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Sparta Praha (2.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 32 zápasů/34 bodů (14 branek + 20 asistencí) - Jiří Smejkal 31/27 (11+16). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,40 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,66 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,95, 89,14 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,23, 92,58 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,53 a 91,14. Zajímavosti: - Energie doma vyhrála pětkrát za sebou a šestkrát v řadě bodovala. Prohrála jen dvě z uplynulých osmi utkání. - Sparta venku čtyřikrát v řadě prohrála a nezískala ani bod. Celkově zvítězila je ve třech z posledních osmi duelů. - Pražané vyhráli ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a ztratili jediný bod. Karlovy Vary uspěly naposledy 28. února 2017, kdy zvítězily doma 3:1.