Karlovy Vary a Hradec Králové budou v extralize hájit neporazitelnost

Praha - Hokejisté Karlových Varů a Hradce Králové budou v pátečních zápasech 3. kola extraligy hájit neporazitelnost. Energie se představí na ledě Olomouce, Mountfield přivítá Mladou Boleslav, která čeká na první bod. Stejnou bilanci jako Bruslaři mají hráči Kladna a Brna, které také ještě nebodovali. Kometa se to pokusí změnit v domácím souboji s Litvínovem a Rytíři na ledě Vítkovic.

Karlovy Vary mají za sebou vydařenou přípravu, na kterou dokázaly navázat i v soutěžních zápasech. Vyhrály ve Vítkovicích, doma s Brnem a nyní je čeká třetí moravský sok. "Že jsme dobře vstoupili do sezony, je pro nás důležité. Pořád to jsou ale jenom dva zápasy. Sezona je dlouhá, určitě jsme rádi, ale nelétáme v oblacích. Čeká nás ještě spousta práce," řekl útočník Jan Hladonik.

Hanáci doposud získali tři body za výhru nad Kladnem, proti Energii se jim v minulé sezoně celkem dařilo. Vyřadili ji v předkole play off a v osmi vzájemných zápasech třikrát udrželi čisté konto. Dvě nuly si připsal Jan Lukáš, který už působí ve Finsku.

"Každý zápas začíná od nuly. Je otázka, jak k tomu přistoupíme, abychom urvali tři body. Myslím, že minulé předkolo už v hlavách nebude. Samozřejmě, teď je nová sezona a jede se zase od začátku. Když pak půjde do tuhého, možná si na předkolo někdo může vzpomenout," řekl útočník Jakub Orsava na klubovém webu.

První extraligový týden se vydařil i Hradci Králové, který včetně přípravy vyhrál šestkrát za sebou. S Mladou Boleslaví však třikrát za sebou prohrál a Středočeši uspěli dokonce v posledních čtyřech duelech v ČPP aréně. "Musíme udělat vše pro to, abychom se udrželi na vlně. Vše je o každodenní dřině na tréninku," řekl slovenský útočník Oliver Okuliar.

Zcela opačně je na tom Mladá Boleslav, který prohrála v Liberci a doma s Vítkovicemi. Bruslaři včetně přípravy neuspěli v sedmi z posledních osmi utkání. "Tým si zatím sedá. Proti Vítkovicím jsme odehráli dobrý zápas, jen jsme měli být lepší směrem dopředu jako v zápase s Libercem. Naším, ale i mým, hlavním problémem bylo, že jsme často faulovali. Hra byla dobrá, ale tohle nás sráželo, i kvůli tomu jsme prohráli. To musíme zlepšit," řekl útočník Zach Osburn.

Podobně jako Mladá Boleslav je na tom Brno, které navíc ještě jako jediný tým v soutěži neskórovalo. I proto je Kometa poslední. Litvínov je s třemi body desátý. "Nesmíme usnout na vavřínech. Získali jsme první tři body do tabulky, ale teď se musíme soustředit na další utkání a Brno," řekl útočník Vervy David Kaše po výhře nad Plzní.

Kladno se bude snažit smazat nulu na svém bodovém zisku v Ostravě, kde naposledy v lednu 3:0 vyhrálo. Další tři vzájemné zápasy v sezoně ale Rytíři prohráli. "Musíme zlepšit produktivitu, to nechám na trenérech. Nemůžeme překopat systém a nějak to měnit. Spíš trénovat to, co děláme a drilovat všechno, aby to bylo lepší," řekl kladenský brankář Adam Brízgala po nedělní prohře s Pardubicemi 1:3. Vítkovice se před svými fanoušky budou snažit odčinit vysokou prohru z prvního kola s Karlovými Vary.

V posledním pátém zápase pátečního kola se utkají Plzeň a České Budějovice, které zatím získaly tři body. V srpnu v přípravě vyhráli Západočeši 4:2, obě mužstva ale nastoupila bez řady klíčových hráčů. "Plzeň je těžký soupeř. Ukázali to hned v prvním domácím zápase proti Třinci, takže nás nečeká nic lehkého. My ale potřebujeme sbírat body," řekl útočník Motoru Adam Kubík.

Statistické údaje před pátečními zápasy 3. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (5.) - Banes Motor České Budějovice (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jan Schleiss 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Adam Kubík 2/3 (2+1). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát průměr 1,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 96,00 procenta, Samuel Hlavaj 3,05 a 93,48 - Dominik Hrachovina 3,00 a 91,89. Zajímavosti: - Plzeň po úvodní domácí výhře nad Třincem 3:1 prohrála v Litvínově 2:4. - Motor po porážce na ledě Sparty 2:5 na vlastním ledě porazil Olomouc 3:1. - Škoda vyhrála tři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Plzeň se s Českými Budějovicemi utkala v srpnu v přípravě a vyhrála doma 4:2. - Plzeňský obránce Václav Kremláček v neděli oslaví 21. narozeniny a útočníkovi Kryštofu Hrabíkovi bude ve stejný den 24 let. - Obránce Jan Štencel z Českých Budějovice může v neděli doma proti Hradci Králové sehrát 500. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (9.) - Rytíři Kladno (13.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 2/4 (3+1) - Martin Procházka 2/1 (1+0). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 3,00 a 86,67, Matěj Machovský 4,50 a 82,35 - Adam Brízgala 1,50 a 94,74. Zajímavosti: - Vítkovice po domácí porážce s Karlovými Vary 2:6 vyhrály v Mladé Boleslavi 4:2. - Kladno čeká na první zisk v sezoně. Po prohře v Olomouci 0:1 podlehlo na vlastním ledě Pardubicím 1:3. - Ostravané vyhráli tři z posledních čtyř vzájemných duelů. - Kladno na ledě Vítkovic po čtyřech porážkách za sebou naposledy 13. ledna vyhrálo 3:0. HC Kometa Brno (14.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: ještě neskórovali - David Kaše 1/2 (2+0). Statistiky brankářů: Dominik Furch 4,00 a 84,62 - Matej Tomek 3,50 a 89,39. Zajímavosti: - Kometa čeká na první bod i gól v sezoně. Po domácí prohře s Hradcem Králové 0:4 podlehla stejným výsledkem v Karlových Varech. - Litvínov po porážce v Pardubicích 1:5 vyhrál doma nad Plzní 4:2. - Verva vyhrála tři z posledních pěti vzájemných duelů, ale v Brně dvakrát za sebou nebodovala. - Útočník Adam Zbořil z Komety si odpyká jednozápasový trest za faul na karlovarského beka Lukáše Pulpána. - Finský obránce Alex Lintuniemi z Brna v sobotu oslaví 28. narozeniny. HC Olomouc (8.) - HC Energie Karlovy Vary (3.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Rok Macuh, Jakub Orsava oba 2/1 (1+0) - Jan Hladonik 2/5 (1+4). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,51, 93,02 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,00, 96,36 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc po domácím vítězství nad Kladnem 1:0 prohrála v Českých Budějovicích 1:3. - Karlovy Vary jsou dosud stoprocentně úspěšné. Po výhře na ledě Vítkovic 6:2 doma porazily Brno 4:0. - Hanáci, kteří vyřadili v minulé sezoně Karlovy Vary v předkole po vítězství 3:1 na zápasy, vyhráli čtyři z posledních šesti vzájemných soubojů. - Útočník Lukáš Anděl z Olomouc v neděli oslaví 26. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (4.) - BK Mladá Boleslav (12.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Oliver Okuliar 2/5 (3+2) - Juhamatti Aaltonen 2/3 (1+2). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 1,50, 93,75 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 3,53 a 88,89. Zajímavosti: - Hradec Králové je zatím stoprocentně úspěšný. Po výhře v Brně 4:0 zvítězil doma nad Libercem 5:3. - Mladá Boleslav ještě nebodovala. Po prohře v Liberci 3:4 podlehla doma Vítkovicím 2:4. - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a sedmkrát z posledních osmi duelů. - Mladá Boleslav zvítězila v Hradci Králové čtyřikrát v řadě. - Obránce Martin Pláněk z Mladé Boleslavi si odpyká jednozápasový trest za faul na útočníka Vojtěcha Lednického z Vítkovic. Tabulka: 1. Sparta Praha 3 1 2 0 0 12:7 7 2. Pardubice 3 2 0 1 0 11:6 7 3. Karlovy Vary 2 2 0 0 0 10:2 6 4. Hradec Králové 2 2 0 0 0 9:3 6 5. Plzeň 2 1 0 0 1 5:5 3 6. Liberec 2 1 0 0 1 7:8 3 7. České Budějovice 2 1 0 0 1 5:6 3 8. Olomouc 2 1 0 0 1 2:3 3 9. Vítkovice 2 1 0 0 1 6:8 3 10. Litvínov 2 1 0 0 1 5:7 3 11. Třinec 2 0 0 1 1 3:6 1 12. Mladá Boleslav 2 0 0 0 2 5:8 0 13. Kladno 2 0 0 0 2 1:4 0 14. Brno 2 0 0 0 2 0:8 0 Další program: Neděle 24. září - 4. kolo: 14:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec (ČT sport), 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc.