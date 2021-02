Karlovarští hokejisté porazili poosmé v řadě Zlín,rozhodl Černoch

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 48. kole extraligy Zlín 5:4 v prodloužení a připsali si osmou výhru nad soupeřem v řadě. Utkání rozhodl svým druhým gólem v čase 60:40 Jiří Černoch, dvakrát se mezi střelce zapsal i Libor Zábranský. Zlín prohrál počtvrté za sebou a přišel i o teoretickou šanci na postup do předkola play off.

Zápas přitom nezačal pro domácí vůbec dobře. Ve 23. vteřině zůstal ležet na ledě s krvavým zraněním v obličeji Šenkeřík a o chvíli později v čase 1:02 střelou z mezikruží otevřel skóre Honejsek. Po pasáži plné nepřesností z obou stran se po ideální přihrávce Kubiše dostal do samostatného nájezdu Fořt a střelou mezi betony Novotného navýšil vedení hostí.

Západočeši zvýšili aktivitu a v 17. minutě se jim podařilo snížit. Po ideální přihrávce Kohouta se o to zasloužil pohotově tečující Černoch. Vyrovnat se domácím podařilo ve 23. minutě, kdy brankář Huf vyrazil Zábranského nahození přímo na nohu Gazdy, od kterého se puk vrátil zpět do zlínské branky.

Karlovarští hráči byli výrazně střelecky aktivnější a podařilo se jim i otočit skóre. Zasloužil se o to Vondráček, který procedil puk pod betony hostujícího gólmana.

Hosté však toužili poprvé v sezoně Energii porazit a vytvářeli si šance. Hamrlík ještě trefil ve 47. minutě tyč, o dvě minuty později již pasivitu domácích potrestal Sebera. Zlínský útočník byl následně vyloučen na 2+2 minuty, Západočeši ale jeho hru vysokou hokejkou nepotrestali.

Místo vstřelení vedoucí branky navíc v 57. minutě sami inkasovali. Zlínu vrátil vedení Vopelka. O 51 vteřin později se ve skrumáži před Hufem ale dobře zorientoval Zábranský a střelou z kruhu poslal zápas do prodloužení.

Domácí mohli ještě v závěru základní části rozhodnout v přesilovce, výhodu si přenesli i do nastavené pětiminutovky a nakonec jim pomohla k rozhodující brance. Fořt se totiž ještě nestačil zapojit do hry, když Černoch tečoval Flekovu střelu.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme těžké utkání s těžkým soupeřem, ve kterém se nám absolutně nepovedlo prvních a posledních deset minut. V těch naše hra neměla pohyb a parametry, které si představujeme. Zbytečně jsme si nechali soupeře odskočit, poté jsme ho nechali vyrovnat a dokonce i jít do vedení. Po průběhu asi můžeme být rádi za dva body, které jsme získali. Ve druhé třetině, kdy jsme měli velký tlak a hodně dobrých šancí, tak jsme nedokázali odskočit o více než jednu branku. Kdybychom dali čtvrtý, pátý gól, tak myslím, že bychom zápas zvládli. Bohužel se nám to nepodařilo a Zlín byl nepříjemný až do konce."

Robert Svoboda (Zlín): "Remíza je asi spravedlivá. My jsme měli dobrý vstup do utkání, vedli 2:0. Poté byli domácí aktivnější, i díky přesilovkám získali převahu. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že se chceme pokusit o srovnání stavu, to se nám podařilo, dokonce jsme to otočili. Závěr už byl takový, jaký byl a v prodloužení rozhodla tečovaná střela. Myslím, že jsme podali výkon, se kterým můžeme být víceméně spokojeni. Co je špatné, že jsme zase mínus dva hráče z dnešního zápasu. Už je to pro nás hraniční situace, kdy vůbec nevím, co nás čeká."