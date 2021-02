Karlovarský kraj dále požaduje převoz pacientů do Německa

Ilustrační foto - Urgentní příjem nemocnice v Chebu na snímku z 11. ledna 2021. Přetížená nemocnice přemisťuje několik pacientů s covidem-19 do nemocnic v Mariánských Lázních, Rakovníku či v Praze.

Ilustrační foto - Urgentní příjem nemocnice v Chebu na snímku z 11. ledna 2021. Přetížená nemocnice přemisťuje několik pacientů s covidem-19 do nemocnic v Mariánských Lázních, Rakovníku či v Praze. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Zastupitelstvo Karlovarského kraje dnes v usnesení vyzvalo vládu, aby umožnila převoz pacientů s covidem-19 z Karlovarského kraje do německých nemocnic. Kraj nemůže o převozu pacientů do sousední země rozhodnout sám. Na pokračující kritickou situaci v chebské nemocnici, v níž nejsou volné kapacity intenzivní péče, upozornili o víkendu signatáři výzvy Otevřete hranice sanitkám. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v neděli na sociálních sítích uvedl, že vozit pacienty z přetížené nemocnice do Německa je nesmysl.

"Požadujeme, aby vláda aktivovala možnost přímého kontaktu mezi našimi nemocnicemi a německými k operativnímu sdílení lůžkové kapacity," řekl ČTK hejtman Petr Kulhánek (za STAN). "Jsme si vědomi, že situace v Německu je stejně vážná jako u nás, ale mění se. I kdyby šlo o jednotky případů, tak mít tu možnost co nejdříve připravenou k aktivaci, je podle nás nejlepším řešením," dodal.

O pomoc ministerstva zdravotnictví, pokud jde o možnost převozu pacientů do blízkých německých nemocnic, požádal poprvé na začátku ledna hejtman Kulhánek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to tehdy odmítl, řekl, že kapacity v ČR stačí. Zastupitelé kraje ale na otevření hranic trvají.

Poslankyně z Karlovarského kraje Věra Procházková (ANO), která pracuje i jako lékařka na záchranné službě, dnes na zastupitelstvu upozornila, že pro péči v sousedním státě je vždy nutné mít souhlas zdravotní pojišťovny i pacienta.

Krajský zastupitel pro zdravotnictví Josef März (VOK) dnes řekl, že z přetížené chebské nemocnice se pacienti dál vozí jinam. Bude-li covidových pacientů přibývat, musejí podle něj nemocnice zvážit další omezení, některé pacienty budou muset přijmout nemocnice v Sokolově a Karlových Varech, které se ale také potýkají s nedostatkem kapacit.

Babiš na svém facebookovém profilu v neděli uvedl, že vozit pacienty z přetížené nemocnice do Německa je nesmysl. Národní dispečink lůžkové péče, díky kterému se pacienti umisťují do méně zatížených nemocnic v zemi, podle něj funguje dostatečně.

V nemocnicích v Karlovarském kraji jsou podle ministerstva zdravotnictví kapacity oddělení ARO a JIP k dnešku volné jen z pěti procent, šestý den nejsou volná lůžka pro pacienty s covidem. Na lůžkách s kyslíkem je volných osm procent kapacity v kraji.

Odlehčit nemocnicím v českém pohraničí by mohla spolková země Sasko. "Jsme připraveni přijmout do péče pacienty z České republiky. Máme zde mnoho českých kolegů, kteří si sami přejí, aby česká vláda tuto pomoc přijala," řekl minulý týden saský premiér Michael Kretschmer (CDU) televizi CNN Prima News. Dodal, že česká vláda o nabídce pomoci ví.