Karlovarský kraj chce jednat s Německem o převozu pacientů

Ilustrační foto - Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix - na snímku vpravo v pozadí při odjezdu od nemocnice v Chebu. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Karlovarský kraj chce začít jednat s příhraničními nemocnicemi o možnosti převozu pacientů do Německa. Kraj o to usiloval už dříve, přesuny ale musí schválit česká vláda. Na hraniční kapacitu lůžkové intenzivní péče v zemi upozornil na videokonferenci hejtmanů s kabinetem premiéra Andreje Babiše (ANO) hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Podle něj premiér potvrdil, že vláda má připravený rámec pro takovou spolupráci, jakmile o ni zažádá krajská koordinátorka pro intenzivní péči. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj dnes také obeslal vedení příhraničních bavorských okresů, aby je informoval o situaci a požádal o stanovisko, zda by bylo možné na přeshraničních transportech pacientů s covidem-19 spolupracovat.

"Jsem přesvědčen, že je možná dohoda o sdílení lůžkové kapacity velmi aktuální. Pravidelně se organizují četné převozy z nemocnic v kraji, nejvíce z té chebské, jde o zhruba deset až 20 pacientů denně, kteří se odvážejí do nemocnic v Jihlavě, Mostu nebo v Teplicích," uvedl hejtman.

Krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková dnes ČTK řekla, že převozy do Německa nejsou v tuto chvíli nezbytně nutné. Zatím fungují podle ní transporty letecky i pozemně do ostatních nemocnic v zemi. "S panem hejtmanem jsem dnes o tom nehovořila, ale momentálně máme v nemocnicích nějaká volná lůžka, proto nevidím v tuto chvíli důvod žádat o pomoc," řekla Uhlíková. Kapacita volných lůžek se ale v nemocnicích neustále mění.

Hejtman dále dodal, že dostává žádosti o aktivaci spolupráce od veřejnosti i zástupců měst, vznikly také různé petice. "Stejně tak registruji vyjádření německých politiků, že na poskytnutí takové pomoci jsou připraveni. Uvědomujeme si, že to není nástroj k vyřešení situace, ale jedna z možností, které bychom měli využít souběžně s mezikrajským transportem v ČR," řekl Kulhánek. Podle něj komunikace s příhraničními nemocnicemi začne, jakmile kraj obdrží reakci z bavorské strany.

Kvůli epidemii covidu-19 stále čelí nemocnice v Karlovarském kraji náporu nových pacientů. Z téměř 78 lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO zůstává volných šest, z nichž dvě jsou pro pacienty s covidem. Ze zhruba 598 standardních nemocničních lůžek s kyslíkem je pro nakažené novým koronavirem volných 24. Reprofilizovaná lůžka, tedy ta, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti, jsou na intenzivní péči téměř obsazena.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, který řídí kapacity nemocnic při epidemii, v pátek uvedl, že Česko začne oslovovat okolní státy s žádostí o pomoc s pacienty s covidem-19 při zaplnění 90 procent celkové rezervy lůžek. V pátek bylo podle informací na webu ministerstva volných 16 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a 26 procent standardních lůžek.