Karlovarský hotel Thermal se v pátek otevře, modernizace ale nekončí

Ilustrační foto - Karlovarský hotel Thermal ze 70. let minulého století, který vlastní stát, je nyní uzavřený a prodělává rozsáhlou modernizaci (na snímku ze 7. února 2020). První hosté se budou moci ubytovat 15. března 2020 v 60 opravených pokojích. Rekonstrukce by neměla narušit průběh červencového filmového festivalu, jehož je hotel hlavním dějištěm. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Karlovarský hotel Thermal se v pátek 25. června otevře po rozsáhlé rekonstrukci. Modernizace státního hotelu bude ale pokračovat i v dalších letech. To už ale bude za provozu hotelu, jehož hlavní část rekonstrukce stála 580 milionů korun a zahrnovala výměnu technologií, zateplení, modernizaci pokojů i opravu zdevastovaného bazénu. Postupná obnova by ale měla v etapách pokračovat, řekla dnes novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Máme plán pokračovat s rekonstrukcí a modernizací hotelu až do roku 2025. Další kroky, které budou následovat, je modernizace kongresových částí, které sice v minulosti prošly částečnou modernizací, ale je nutné je přizpůsobit novým technickým podmínkám. Pak plánujeme celou část za recepcí a pak nás čeká okolí, zahrady, přilehlá část kolem hotelu. To je ještě velký úkol před námi," popsala Schillerová.

Hotel byl kvůli pandemii koronaviru osm měsíců zavřený. Po 25. červnu by se měly otevírat další dvě patra hotelu každé dva týdny. Do zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na konci srpna by mělo být k dispozici už 189 pokojů a plného stavu 273 pokojů by měl Thermal dosáhnout na podzim.

První týden v srpnu by se také měl otevřít rekonstruovaný bazén u hotelu. Bazén s výhledem na lázeňské centrum města prošel rovněž celkovou rekonstrukcí. Nově nabídne dvě části, bazén s běžnou ohřívanou vodou a pak speciální část s vřídelní vodou. V minulosti byla vřídelní voda přidávána do bazénu jen asi z pěti až deseti procent. Nyní bude mít vřídelní část bazénu stoprocentní vřídelní vodu. Nebude sloužit na plavání, ale spíše na posezení a načerpání ozdravných účinků vřídelní vody.

Nejnáročnější na končící rekonstrukci hotelu byly energetické úspory. V hotelu ze 70. let minulého století byla vyměněna všechna okna, plášť hotelu byl zateplen, vyměnily se téměř všechny balkony, technologie se zcela změnila, pokoje budou nově vybavené klimatizací. Vytápění bude ale nově možné regulovat prakticky po jednotlivých pokojích. Celkově by tak náklady na energie měly klesnout z dosavadních 30 milionů korun na polovinu.

Podle ředitele hotelu Vladimíra Nováka bude návrat hotelu do provozu postupný. Rezervace na první dny po otevření jsou v řádech jednotek pokojů. Hotel očekává v letošním roce podobný vývoj jako loni, spoléhá na německou klientelu, ale i hosty z Česka, kteří loni ve větší míře využili možnosti se v hotelu ubytovat. Hodně si vedení hotelu slibuje od otevření bazénu, který má být velkým lákadlem nejen pro místní, ale i pro turisty.