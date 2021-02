Karlovarský hejtman se ohradil proti postupu premiéra Babiše

Karlovy Vary - Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) se dnes ohradil proti postupu premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně možných převozů pacientů s covidem-19 do německých nemocnic. Babiš řekl ráno novinářům před svým odletem do Krakova, že o aktivaci převozu pacientů s covidem-19 do Německa má žádat krajská koordinátorka intenzivní péče. Kulhánek ale zdůraznil, že o umožnění převozu nemocných do sousední země žádá kraj vládu od ledna a stát, který to dosud opakovaně odmítal, by měl o aktivaci převozů jednat právě se zástupci kraje.

"Nerozumím, z jakého důvodu pan premiér zmiňuje krajskou koordinátorku pro intenzivní péči a to, že měla požádat o aktivaci spolupráce na převozech pacientů do SRN, když vedení Karlovarského kraje a já osobně od začátku ledna žádáme nejen premiéra Andreje Babiše, ale i ministra zdravotnictví Jana Blatného, o to, aby nám tato spolupráce s našimi bavorskými protějšky a příhraničními nemocnicemi byla ze strany státu umožněna," uvedl Kulhánek v tiskové zprávě.

Kulhánek požádal o možnost převozu ministerstvo zdravotnictví poprvé na začátku ledna. Nemocnice v Karlovarském kraji jsou dlouhodobě přetížené a pacienty je třeba převážet jinam. Ministr Blatný (za ANO) to tehdy odmítl, řekl, že kapacity v ČR stačí. Od té doby kraj zopakoval žádost několikrát.

Hejtman o tom mluvil s Blatným i 2. února. "Jeho odpověď byla taková, že v případě hraniční kapacity intenzivní lůžkové péče v ČR stačí můj telefonát a aktivace spolupráce s Německem se rozběhne," doplnil Kulhánek.

"Měl jsem za to, že pro členy vlády je klíčové oficiální stanovisko Karlovarského kraje a osoba koordinátora v tomto procesu nehraje žádnou roli. Okamžitě jsme oslovili bavorskou stranu, abychom mohli začít jednat s příhraničními nemocnicemi," dodal hejtman.

Vedení kraje od počátku tvrdí, že případný převoz nemocných do Německa by byl jednou z možností jak nemocnicím ulevit, a občas výhodnější než převozy přes půl republiky sanitou nebo vrtulníkem. "O spolupráci se SRN průběžně hovoříme ve smyslu nastavení mechanismu možné přímé domluvy mezi nemocnicemi bez nutnosti zapojení vlády a velvyslanců či konzulů," upřesnil hejtman Karlovarského kraje.

Krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková v úterý ČTK řekla, že momentálně volná lůžka v nemocnicích kraje jsou a bezprostředně není nutné žádat o pomoc Německo. Počty volných lůžek se ale mění z hodiny na hodinu a například sokolovská nemocnice už musela dvakrát odmítnout příjem dalších pacientů s covidem-19, kteří museli zamířit jinam.