Karlovy Vary - Ani na třetí pokus v sezoně nenašli hokejisté Karlových Varů recept na Litvínov. Před svými fanoušky podlehli hráčům Vervy těsně 2:3. Z posledních čtyř utkání tak Západočeši vydolovali pouze dva body z 12 možných a zase se jim pomalu vzdaluje první desítka.

"V první třetině jsme si vytvořili nějaké šance, ale chybělo nám kousek štěstí ke vstřelení branky. Snažíme se střelbu zjednodušit, jenže v posledních zápasech nám to tam nějak nepadá," posteskl si karlovarský útočník Dávid Gríger.

Dlouho se čekalo na první gól, Litvínov ve 33. minutě otevřel skóre v oslabení. "Po našem ubráněném oslabení jsme se pak herně zvedli, věděli jsme, že do konce druhé třetiny musíme vyrovnat. Bohužel na začátku třetí třetiny jsme pak inkasovali a bylo to 1:2, což nebylo příjemné," připomněl čtyřiadvacetiletý slovenský forvard.

"Byl to zápas o jednom gólu, bohužel jsme ho dostali na začátku třetiny my a už jsme to nedokázali zvrátit," mrzelo Grígera. "Litvínov sice má pár top hráčů, kteří jsou zkušení, ale myslím, že i s nimi jsme hráli vyrovnanou partii," pochvaloval si Gríger.

Nechybělo přitom mnoho, aby se on sám stal hrdinou okamžiku. "Strašně mě mrzí, že jsem při mém úniku nastřelil jen tyč a ještě k tomu oni hned z protiútoku vstřelili právě tu rozdílovou branku. Snažil jsem se střelu tlačit co nejvíce nahoru, ale chyběl kousek - trefil jsem bohužel jen tu tyčku," litoval Gríger.

"Byla to smůla. Věřím však, že v příštích zápasech se to nějak otočí. My tlačíme, máme dost šancí, ale nechce to tam spadnout. Bylo super, že dnes přišel plný zimák, to se hraje vždy perfektně, ale mrzí mě, že jsme zápas před tolika fanoušky nedotáhli do vítězného konce," uzavřel Gríger.