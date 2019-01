Třinec (Frýdecko-Místecko) - Karlovarský hokejový gólman Jan Bednář si v šestnácti letech odbyl premiéru v seniorské extralize. Nečekaný tah Energie sice k výhře nevedl, ale brankář české reprezentační sedmnáctky i mnoha dobrými zákroky pomohl Západočechům k jednobodovému zisku na ledě favorita za porážku 3:4 v prodloužení.

Karlovarský odchovanec se stal v šestnácti letech a necelých pěti měsících třetím nejmladším gólmanem v české nejvyšší soutěži po Petru Mrázkovi a Jakubu Čechovi. Hlavní trenér Energie Martin Pešout ho nasadil do brankoviště při nemoci týmové jedničky Filipa Novotného a Bednář přes čtyři inkasované góly nezklamal.

"Užil jsem si to moc. Myslím, že to byla dobrá premiéra. Dozvěděl jsem se to už v pondělí, takže jsem měl čas se na to připravit. Akorát je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," řekl Bednář novinářům.

Pešout ho hodil po hlavě do vody rovnou na hřišti rozjetého a vedoucího Třince, který dnes doma vyhrál podvanácté v řadě. Tím se ale Bednář netrápil. "Říkal jsem si, že nemám co ztratit. Třinec je první tým tabulky, byl dneska favorit, celkově jsme tady jako mužstvo mohli jenom překvapit. Tak jsem to bral i já. Myslím si, že nakonec i ten bod je dobrý," uvedl Bednář.

Hosté navzdory šesté prohře za sebou ve Slezsku nehráli špatně a s lídrem tabulky svedli vyrovnanou bitvu. Tak to cítil i mladý gólman Západočechů. "Nedáváme góly, to je pořád dokola. Máme poslední zápasy smůlu. Vrchol té smůly byl vlastně ten vlastní gól, který jsme si dali při signalizovaném trestu, když jsem odjel na střídačku," řekl Bednář ke kurióznímu gólu Třince, který si ale vstřelil ve 27. minutě do vlastní prázdné brány přes celé hřiště hostující Tomáš Rachůnek.

Právě nešťastný gól ale Karlovy Vary nakopl a ve zbytku utkání měly místy navrch. "Pak jsme to dokázali ještě srovnat, akorát jsme udělali jednu chybu v prodloužení, která rozhodla," podotkl Bednář, který bude nadále trénovat s prvním týmem Energie. "S trenéry si ještě určitě něco řekneme. Měl bych ale dále trénovat s áčkem a čekat na svou šanci."

Druhý kouč hostujícího celku Tomáš Mariška byl s představením šestnáctiletého gólmana spokojený. "Chtěl bych vyzdvihnout jeho výkon, Honza svou premiéru v šestnácti letech zvládl výborně. Jenom škoda, že jsme navzdory dobrému výkonu celého týmu neuhráli lepší výsledek," doplnil Mariška.