Karlovarský festival ukáže filmy ve výrobě, chce pomoci ukrajinským tvůrcům

Ilustrační foto - V Karlových Varech 24. srpna 2021 pokračoval pátým dnem 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hotel Thermal žije festivalem do pozdních nočních hodin. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Karlovarský filmový festival dnes zveřejnil seznam 35 vybraných filmových projektů, které jsou dosud ve výrobě a které na festivalu uvede platforma Eastern Promises. Festival také ve spolupráci s mezinárodním filmovým festivalem v Oděse, který se kvůli válce na Ukrajině nemůže konat, ve svém programu představí několik ještě nehotových snímků ukrajinských tvůrců. Je mezi nimi i film, který reflektuje současnou válku na Ukrajině. Nejslibnější projekty, vybrané mezinárodními porotami, budou podpořeny cenami v celkové hodnotě 125.000 eur. V tiskové zprávě o tom dnes informovali pořadatelé.

V sekci Works in Progress se letos představí deset hraných a dokumentárních projektů v závěrečné fázi produkce či postprodukce ze zemí střední a východní Evropy, Balkánu, bývalého Sovětského svazu, Blízkého východu a severní Afriky. Jsou mezi nimi dva filmy s českou účastí. Snímek Brutal Heat režiséra Alberta Hospodářského se koprodukce Česka a Slovenska a na snímku The Visitors režisérky Veroniky Liškové se podílí Česká republika, Norsko a Slovensko.

V sekci Works in Development – Feature Launch festival ve spolupráci s dalšími zahraničními institucemi představí celkem devět projektů ve fázi scénáře, které nyní hledají koprodukční partnery. Českou republiku zastupuje režisér Kilián Vrátník se snímkem Side by Side. Sekce First Cut+ uvede osm filmů, které se ucházejí o postprodukční služby.

Karlovarský festival již dříve vyjádřil podporu ukrajinským filmařům a festivalovým organizátorům, proto je letos také hostitelem programu Works in Progress 13. ročníku filmového festivalu Oděsa. Osm celovečerních filmů v závěrečné fázi natáčení nebo v postprodukci, které vznikly na Ukrajině nebo v koprodukci s Ukrajinou, budou prezentovat jejich tvůrci. Soutěžit budou o cenu v hodnotě 10.000 euro. Mezi filmy převládají dramata, jsou mezi nimi ale i snímky žánru sci-fi nebo dokument. Film Company Of Steel režisérky Julije Hontarukové vypráví o mladých veteránech války na východní Ukrajině z roku 2014, kteří se snaží najít znovu své místo v každodenním životě. Ruská invaze na Ukrajinu z letošního února je však vrhne zpět do jejich traumat.

Snímek Demons natáčí Natalija Vorožbytová, dramatička, scenáristka a režisérka, která se věnuje i divadlu. Je autorkou hry Na špatné cestě, která vznikla jako reakce na obsazení ukrajinského území ruskými jednotkami v roce 2014. Hru uvede příští týden v Praze Left Bank Theatre z Kyjeva, půjde o první hostování ukrajinského divadla v ČR od začátku války na Ukrajině. Podle hry natočila v roce 2020 také stejnojmenný film.