Karlovarský festival bude v srpnu, program oznámí na konci června

Praha - Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes potvrdili, že plánují uspořádat jeho 55. ročník v srpnovém termínu. Pro posunutí o sedm týdnů proti tradičnímu termínu se rozhodli v březnu kvůli přetrvávající pandemii covidu-19. Umělecký ředitel festivalu Karel Och na tiskové konferenci řekl, že hlavní soutěžní program a nesoutěžní premiéry včetně zahajovacího snímku festivalu pořadatelé oznámí 29. června.

Festival by měl začít 20. srpna a trvat do 28. srpna. Och uvedl, že dramaturgie festivalu právě vybírá snímky pro letošní ročník a zahrnula do výběru i filmy ze začátku loňského roku, neboť se do značné míry k divákům dostaly jen omezeně či vůbec.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek dnes uvedl, že festival, pokud se uskuteční ve stejném rozsahu, jako je zvykem, získá i stejnou podporu od kraje, tedy osm milionů korun. "Předpokládám, že město poskytne ten samý podíl," uvedl. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová v březnu uvedla, že letos bude podpora od města poloviční proti minulým letům, jen čtyřmilionová. Způsobila to podle ní opatření kvůli koronaviru a propad v rozpočtu.

Podporu festivalu dnes vyjádřil i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), podle něhož je značka karlovarského festivalu pro českou kulturu ve světě stejným symbolem jako třeba Česká filharmonie nebo Pražské jaro. Podle balíčků rozvolňování v kultuře, které ministerstvo kultury představilo v pondělí, by se od 1. srpna v případě příznivého epidemického vývoje mohly konat venkovní akce až pro 7000 lidí a akcí pořádaných uvnitř by se mohlo zúčastnit až 3000 lidí. Každý účastník ale musí být buď po očkování, mít negativní test, nebo musí mít nejvýše 90 dní od prodělané nemoci covid-19. Odborníci zvažují, že tato doba by se do budoucna mohla prodloužit.

Festival dříve hospodařil s ročním rozpočtem asi 130 milionů korun. Při posledním řádném ročníku v roce 2019 ke státní dotaci 30 milionů z veřejných zdrojů dostal ještě po osmi milionech od kraje a města. Loni město dalo festivalu 2,5 milionu korun a kraj 1,5 milionu korun. Loni festival nahradila v termínu akce čtyřdenní přehlídka filmů v českých kinech napříč republikou, zamýšlená podzimní překlenovací přehlídka se navzdory plánům neuskutečnila vůbec.

Festival v dubnu oznámil vstup strategického investora. "Díky vstupu investora skupiny Rockaway Capital se nám otevírají možnosti, jak festival dále rozvíjet. Jednou z aktivit je postupné budování platformy KVIFF.TV a celoročně přenášet díky této platformě artové programy. Dále je v plánu do budoucna výrazně rozšířit platformu KVIFF Distribution," řekl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Ambicí platformy KVIFF.TV je během několika let vybudovat prostor pro laické publikum i filmové profesionály, který nabídne všestranné informace a orientaci v oblasti filmové tvorby. První takovou aktivitou bude 16.ročník Pragueshorts Film Festivalu, který je naplánován na 2. až 27. června. Sesterská akce karlovarského festivalu se letos uskuteční částečně naživo a částečně on-line a představí to nejzajímavější z nejnovější světové produkce krátkometrážní tvorby.

Organizátoři festivalu také chtějí využít potenciálu akce oblíbené nejen mezi filmovými fanoušky tak, aby nezůstalo jen u desetidenní akce, ale doprovodný kulturní program by se mohl konat během celého roku. Naznačili, že se rýsuje třeba spolupráce s Českou filharmonií.