Karlovy Vary - Volejbalisté Karlovarska nestačili na finalistu posledního ročníku Ligy mistrů Civitanovu a italskému velkoklubu podlehli doma po setech 16:25, 18:25 a 14:25. Ve skupině B, v níž jsou ještě Modena a polský Kedzierzyn, si Civitanova připsala další hladké vítězství, Západočeši zůstali po dvou kolech bez bodu poslední.

Karlovarský tým prožívá premiéru v Lize mistrů a proti Civitanově sotva mohl pomýšlet na úspěch. Italský klub dnes v hokejové areně představil všechny své hvězdy Juantorenu, Simóna, Sokolova či brazilského nahrávače Bruna a bez větších problémů získal "povinné" tři body.

Před kulisou více než tří tisícovek fanoušků se domácí drželi vždy alespoň do poloviny setů, než se naplno projevila kvalita Civitanovy, majitele stříbra z nedávného mistrovství světa klubů.

"Díky kulise to bylo famózní. Dneska jsme výborně bránili na síti, díky tomu jsme se drželi do půlky setů. Naše hra nebyla špatná, ale pak oni zabrali a přejeli nás. Ve třetím setu to už bylo o velký parník," řekl Daniel Pfeffer, domácí libero, v rozhovoru pro Českou televizi.

Bulharský univerzál Sokolov byl nejlepším hráčem hostů s 13 body a jedním z nich shodně zakončil ze servisu první i druhý set. Po deseti bodech přidali smečař kubánského původu Juantorena a Brazilec Leal. V sestavě Karlovarska byl nejvíce skórujícím hráčem sedmibodový univerzál Filip Rejlek.

Civitanova se loni v únoru v rámci Ligy mistrů představila i v Liberci a Dukla jí tehdy dokázala sebrat jeden set. Karlovarsko ve třetím kole nastoupí 16. ledna v Modeně, pak budou následovat odvety.

Volejbalová Liga mistrů - 2. kolo skupiny B:

--------

Karlovarsko - Civitanova 0:3 (-16, -18, -14)

Rozhodčí: Kovalčuk (Ukr.), Goncalves (Portug.). Čas: 69 min. Diváci: 3108.

Sestava a body Karlovarska: Rejlek 7, Zmrhal 6, Patočka 3, Van Haarlem 1, Vašina 4, Beer, libero Pfeffer - M. Džavoronok, Penrose 4, Houda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Civitanovy: Sokolov 13, Juantorena a Leal po 10.

20:30 Modena - Kedzierzyn.

Tabulka:

1. Civitanova 2 2 0 6:0 155:120 6 2. Kedzierzyn-Kožle 1 1 0 3:0 75:49 3 3. Modena 1 0 1 0:3 72:80 0 4. Karlovarsko 2 0 2 0:6 97:150 0