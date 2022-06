Karlovy Vary - Karlovarské letiště obnovilo provoz pro pravidelnou osobní dopravu. První letadlo s téměř 190 cestujícími odletělo krátce před 22:00 do turecké Antalye, původně byl odlet naplánovaný o tři hodiny dříve. Zpoždění podle informací ČTK z letiště bylo způsobené odpoledním výpadkem systému pro řízení provozu na pražském letišti. Pro karlovarské letiště, které patří kraji, jde po více než dvou letech o první pravidelný spoj.

Přímou linku do turistického letoviska zajistila na hlavní sezonu cestovní kancelář Čedok. Podle její mluvčí Kateřiny Pavlíkové je první turnus vyprodaný, velký zájem je i o další z 15 letů. Chartery provozuje česká společnost Smartwings letadly Boeing 737-800 pro 189 cestujících. Doba letu je přibližně tři hodiny. Létat se bude každou středu až do konce září. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2800 pasažérů. Přímý spoj podpoří Karlovarský kraj, který dá na každý uskutečněný let 100.000 korun.

Cestovní kancelář dnes také zveřejnila nabídku zájezdů na příští letní sezonu. Kromě Turecka, o které je letos enormní zájem, se bude létat z Karlových Varů i na řecký ostrov Kréta. Prodej zájezdů bude zahájen v srpnu.

Kromě dvou charterových letů by se podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) mohlo začít létat také do izraelského Tel Avivu. Do Izraele se z Karlových Varů létalo již před několika lety, spoj ale byl po jedné sezoně zrušen. "Jednáme s izraelskými operátory a izraelskou obchodní komorou, abychom měli vše zajištěno, včetně klientely," řekl hejtman.

Karlovarské letiště se několik let potýká s problémy způsobenými zhoršenými vztahy s Ruskem. Kvůli protikoronavirovým opatřením přišlo na začátku roku 2020 o jedinou pravidelnou linku mezi Karlovými Vary a Moskvou. V posledních dvou letech se tak na letišti uskutečňovaly pouze komerční lety a výcviky letecké školy.

Za loňský rok vykázal hospodářský výsledek letiště ztrátu 18 milionů korun. Letošní finanční plán počítá se ztrátou 26,5 milionu korun. Podle jednatelky letiště Alice Justiny Undus je ale možné, že se ztráta vzhledem ke zdražování energií a paliv ještě navýší. Letiště proto uvažuje o úsporných opatřeních, plánuje na své objekty umístit fotovoltaické panely.

I přes výrazné ztráty pokračuje letiště v plánech na rozšíření a prodloužení letové dráhy. Úpravy by měly zvýšit potenciál letiště i celého kraje, využívat by ho mohly i nízkonákladové společnosti. Letos je v plánu vyhlásit výběrové řízení na projektanta.