Karlovarské letiště by podle Černochové mohlo být užitečné i pro armádu

Ostrov (Karlovarsko ) - Karlovarské letiště, které vlastní kraj, armáda nyní pro vojenské účely nepotřebuje, kdyby se ale podařilo získat kraji peníze na rozšíření a prodloužení přistávací dráhy, mohlo by být užitečné i pro armádu. Ministerstvo obrany proto podpoří snahy Karlovarského kraje, aby bylo možné čerpat peníze na investice do regionálních letišť ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Novinářům to dnes při své návštěvě regionu řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Modernizace karlovarského letiště by umožnila přistávat větším strojům, které létají ze vzdálenějších destinací, ale třeba i nákladních letadel.

"V tuto chvíli ve strategických dokumentech resortu ministerstva obrany toto letiště máme k nevojenskému využití, v případě, že bychom potřebovali řešit nějaké logistické centrum nebo třeba možnost záchranné služby. Požadavek kolegů z Karlovarského kraje na ministerstvo dopravy je, jestli by nebylo možné získat nějaké prostředky na modernizaci přistávací dráhy, prodloužení a rozšíření. Což by pro nás jako resort ministerstva obrany znamenalo, že by tu mohly přistávat i větší letouny. A pak bychom možná to mohli zahrnout jako součást nákladů dvou procent HDP jako náklad na obranu České republiky," uvedla Černochová.

Náklady na rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na Letišti Karlovy Vary se odhadují na 1,2 miliardy korun. Úpravy by měly zvýšit potenciál mezinárodního letiště i frekvenci letů. Jenže pro kraj jsou takové prostředky bez státní pomoci těžko představitelné. Zejména v situaci, kdy letiště musí kraj dotovat, protože kvůli válce Ruska na Ukrajině přišlo o pravidelné linky do Ruska. V současné době z karlovarského letiště létá jen charterová linka do turecké Antalye. V příštím roce by ale mohla začít létat i linka na Krétu.