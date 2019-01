Nové Sedlo (Sokolovsko) - ČSSD v Karlovarském kraji dnes na funkci předsedy strany nominovala současného předsedu Jana Hamáčka. Staronovým krajským předsedou sociální demokracie delegáti krajské konference zvolili starostu Kynšperka nad Ohří Tomáše Svobodu. Krajské předsednictvo se zúžilo ze 17 na devět členů, řekl ČTK Svoboda.

Podle něj bude zúžené krajské předsednictvo akceschopnější. "Ostatní členové podali rezignace napříč všemi okresy (podle dohody z posledního krajského výkonného výboru), aby skutečně se navolilo nové vedení, některé samozřejmě i staronové, ale takové, aby bylo plně funkční," řekl Svoboda. Uvedl, že široké předsednictvo bylo obtížnější svolat na jednání. Místopředsedy krajské organizace zvolí první krajský výkonný výbor, který bude 18. února.

Krajská konference ČSSD dnes před březnovým sjezdem strany rovněž nominovala poslance Romana Onderku jako statutárního místopředsedu a ministry Janu Maláčovou a Tomáše Petříčka za místopředsedy. Volební sjezd ČSSD, na kterém strana rozhodne, kdo ji dál povede, se uskuteční začátkem března v Hradci Králové. Hamáček zatím získává podporu většiny krajů, kde už se konference sociálních demokratů konaly. Podpořili ho v Liberci, Olomouci, na Vysočině, v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Plzeňském, Zlínském, Moravskoslezském kraji a nyní také v Karlovarském kraji.

I jihočeská ČSSD chce, aby stranu dál vedl Hamáček

Také ČSSD v Jihočeském kraji nominovala dnes do čela strany současného předsedu Hamáčka, získal 91 hlasů. Na 1. místopředsedu navrhla dnes na krajské konferenci v Táboře poslance Romana Onderku, podpořila ho 102 hlasy. Do funkcí místopředsedů získali nominace ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (79 hlasů) a poslanec Ondřej Veselý (71 hlasů). Přímo do předsednictva strany dnes delegáti zvolili starostu Jindřichova Hradce Stanislava Mrvku. Hlasovalo 130 delegátů. ČTK to řekl tajemník jihočeské ČSSD Karel Vrkoč.

Jihočeským krajským předsedou ČSSD zůstává její dosavadní předseda a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Na dnešní krajské konferenci strany získal 98 hlasů, jeho soupeř Ondřej Veselý 66 hlasů.

Veselý dnes ČTK řekl, že ČSSD začala opět prosazovat myšlenky, které jsou lidem blízké, a bude v tom pokračovat. Jako příklad zmínil karenční dobu: podle sociálnědemokratické novely zákoníku práce bude karenční doba zrušená a zaměstnanci budou dostávat od července náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci.

"To je obrovská pomoc pro pět milionů zaměstnanců. A pak je tu pomoc pro nejpotřebnější: sociální demokracie tady vždycky byla pro lidi, kteří neměli takové štěstí na startu, a třeba otázka zálohovaného výživného je věc, která by měla být námi prosazena," řekl ČTK Veselý.

Pokud by se stal členem vedení ČSSD, chce zlepšit marketing, v němž má podle něj strana mezery. Veselý má, jak řekl, dobré, mladé marketéry, kteří ovládají práci se sociálními sítěmi. Poslanec by chtěl proškolit členy ČSSD, aby sítě uměli využívat.

Volební sjezd ČSSD, na kterém strana rozhodne, kdo ji dál povede, bude začátkem března v Hradci Králové. Hamáček zatím získává podporu většiny krajů. Podpořili ho v Liberci, Olomouci, na Vysočině, v Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Plzeňském, Zlínském, Moravskoslezském kraji, v Karlovarském kraji a teď i v Jihočeském.