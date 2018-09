Karlovy Vary - Po roce stráveném v první lize nastoupí karlovarská Energie do hokejové extraligy s mladým týmem. Jeho cílem bude především se v nejvyšší soutěži udržet a ideálně se i dostat do play off, řekl dnes novinářům trenér Martin Pešout. Většině z 27 hráčů je méně než 25 let, rok v nižší soutěži jim ale podle karlovarského kouče pomohl získat sebevědomí.

"Věříme, že tahle kostra týmu pro nás dokáže zachránit extraligu v další sezoně, což je náš jediný cíl. Samozřejmě, když se ta sezona bude vyvíjet dobře a vyhnou se nám zranění, tak bychom chtěli do play off. Ale koukáme na každý další zápas a myslím si, že po sezoně v první lize nemůžeme mít přehnané ambice, které by mužstvo dostávaly zbytečně pod tlak. To, že budeme hrát bez tlaku, by měla být jedna z našich výhod," řekl Pešout.

V předešlé sezoně měl tým Energie 36 hráčů, část z nich bude nyní působit v Sokolově. Důvodem je mimo jiné i rozpočet, který pro nadcházející sezonu zůstane 45 milionů korun. "V tom je ale započítaný i pronájem haly, veškerá výstroj a tak dále. Na samotné hráče je to 26 milionů korun. A někteří hráči měli ve smlouvě v případě úspěšného postupu do extraligy slíbeno zvýšení platu," doplnil trenér.

Do extraligy nastoupí hokejisté Energie pod vedením kapitána Václava Skuhravého. První zápas je čeká 14. září v Olomouci, na domácím ledě se poprvé představí o dva dny později v duelu s Mladou Boleslaví.