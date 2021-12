Karel Šíp se ve své knize glos zabývá záhadami, Karlem Gottem i fotbalem

Praha - Moderátor a bavič Karel Šíp se ve své knize humorných glos s názvem Do hrobu si to nevemu zabývá záhadami, historií, Karlem Gottem i fotbalem. Navazuje tak na svoji předchozí knihu Karneval paměťových buněk, která také nabízí úvahy na různá témata. Obě knihy doplnil ilustracemi Jiří Slíva. "Jeho obrázky jsou opravdu vtipné, nejsou pouhými ilustracemi, ale on do toho vždycky přinese něco navíc," řekl Šíp v rozhovoru s ČTK.

V knížce Do hrobu si to nevemu píše Šíp například o umění vystát frontu, problematických výročích i o přistání na Marsu. I na vážné věci pohlíží s humorem. "Důvodů k smíchu je kolem nás spousta, jen je třeba je správně rozpoznat. Snažím se, aby ty veselé věci v mojí mysli přebily ty neveselé, kterých je bohužel stále víc," podotkl.

Z mnoha umělců, se kterými se během svého života setkal, věnuje nejvíce prostoru Karlu Gottovi v kapitole Božský Karel a Jiřině Bohdalové (Monology pro Jiřinu). "Vypíchl jsem je proto, protože s oběma jsem spolupracoval autorsky, oni nejsou literáti. Jiřina (Bohdalová) mě mockrát požádala, bych ji pro různé příležitosti napsal nějaký proslov, pro Karla (Gotta) jsem psal texty písní i děkovné proslovy při přebírání cen Český slavík nebo TýTý. Dodnes nezapomenu, jak Karel myslel vážně, když se na mě obracel s žádostí o proslov s tím, že kdyby náhodou vyhrál, tak aby měl co říct," uvedl Šíp.

V kapitole Škůdce českého fotbalu se Šíp věnuje jedné ze svých největších zálib, kterou je kopaná. Přestože je autorem textu sparťanské hymny Zpívej, kdo jsi sparťanem, podobně jako Ivan Trojan nebo Petr Janda chodí fandit na tribunu pražských Bohemians. "Moje cesta k Bohemce byla nejednoznačná. Bydleli jsme v Ostravě a Teplicích, tak jsem fandil místním klubům. Když jsem se v osmnácti přistěhoval do Prahy, chodil jsme na Spartu, ale jednou mě namíchla, když vyhodila mého oblíbeného fotbalistu Josefa Jurkanina. Tak jsem začal s kamarády chodit na Bohemku, a tomuhle nenápadnému klubu jsem zůstal věrný," řekl.

Šestasedmdesátiletý Šíp vstoupil do povědomí televizních diváků pořadem Hitšaráda, který úspěšně moderoval s Jaroslavem Uhlířem. Na tento pořad navázala televizní show Galasuperšou. Rovněž uváděl řadu televizních pořadů, například Rozjezdy pro hvězdy, Klip-klap, kabaret Šaráda, a účinkoval v několika televizních estrádách. Společně s Bohdalovou připravoval pro Českou televizi pořad Za oponou s Jiřinou. V roce 1971 založil skupinu Faraon, kde hrál na baskytaru. O rok později přizval ke spolupráci zpěváka Jiřího Schelingera. Je autorem zhruba pěti set písňových textů. Nyní moderuje úspěšnou talkshow Všechnopárty.

Kromě knih fejetonů Karneval paměťových buněk a Do hrobu si to nevemu napsal Šíp před dvěma lety autobiografii s názvem Bavič. Sám další knihu neplánuje. "Nejsem žádný Jirásek, ale když mi příští léto, kdy mám vždycky volno, řeknou, ať dám zase něco dohromady, tak se třeba rozhodnu, že ano. Jsem v tomhle trochu nesystematický," připustil.