Karel Roden vytváří hlavní roli ve film o muži, do něhož vstoupí indián

Praha - V prostorách kanelářského prostoru Butterfly Karlín v Praze dnes pokračovalo natáčení komedie Indián s Karlem Rodenem v hlavní roli. Příprava snímku, na němž se podílí česká, polská a slovenská produkce, trvala přibližně tři roky. Potíže působila protipandemická opatření. Natáčení, které začalo na začátku července, nyní spěje k závěru. Do kin by měl snímek dorazit 3. března příštího roku.

Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny. Ondřej v Nebrasce dojednal životní obchod. Podepsal smlouvu s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních rezidencí v indiánském stylu. Na cestě z Ameriky letadlo přelétá nad hřbitovem, kde se právě koná pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách odlišné představy.

"S původním námětem přišel producent Patrizio Gente s tím, že by chtěl natočit film o finančníkovi, do jehož duše a hlavy se dostane indiánský náčelník. Já jsem kolem toho námětu vytvořil takový mnohovrstevnatý příběh, který se dotýká mnohých témat - rodiny, vztahu k zaměstnání, k planetě, ke smrti a k tomu, co nás čeká po ní. Ale děláme si z toho trošku legraci," řekl ČTK režisér Tomáš Svoboda.

Roden do role Ondřeje byl první režisérovou volbou. "Tím, že je ta komedie takhle hluboká, si myslím, že by hlavní roli měl hrát někdo, kdo je podobnou osobností s hloubavým přístupem ke světu. A to Karel Roden zosobňuje," podotkl Svoboda.

V prostoru Butterfly Karlín se dnes natáčely scény z prostředí developerské firmy, která dostane velkou zakázku na stavbu nového městečka. "Hraju postavu jménem Ludvík Taneček. Vidím, že hlavní hrdina příběhu ztvárněný Karlem Rodenem tento projekt ohrožuje, tak začneme s kolegyní Kárnou, kterou hraje Vica Kerekes, intrikovat, abychom ho z projektu vyšachovali. Diváci mohou očekávat zábavnou komedii s určitým poselstvím," uvedll Martin Myšička.

V dalších rolích se představí Simona Babčáková, Jaroslav Dušek, Vilma Cibulková, Anna Šišková, Tomáš Měcháček, Weronika Rosati, Jaroslav Plesl a další. Režie se ujali Tomáš Svoboda a Vladimír Kriško. Za kameru se postavil na Českého lva za film Fotograf nominovaný David Ployhar.