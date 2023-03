Karel III. pasoval kytaristu kapely Queen Briana Maye na rytíře

Londýn - Britský král Karel III. dnes v Buckinghamském paláci pasoval na rytíře kytaristu legendární kapely Queen Briana Maye. Informovala o tom britská média. Na snímcích z obřadu pětasedmdesátiletý May klečí před králem, který hudebníka pasuje na rytíře tradičním položením čepele meče na rameno. Král Maye povýšil do šlechtického stavu za zásluhy o hudbu a charitu.

"Mám z toho radost a úsměv od ucha k uchu, zejména proto, že to byl král. Hodně to pro mě znamená," uvedl May, kterého cituje server listu Daily Mail. "Doufám, že mi vydrží zdraví - momentálně se zdá, že jsem docela fit, což je vždycky dobré," dodal May ohledně turné, které kapela zvažuje na letošní rok.

May si tak ode dneška může říkat sir Brian. Dodal přitom, že se jej pouze o rok mladší král před ceremoniálem zeptal na zdraví kolen, aby se ujistil, zda při obřadu zvládne klečet, což mu hudebník potvrdil.

Rockový kytarista, který se rovněž věnuje astrofyzice, se dlouhodobě angažuje v ochraně zvířat. V roce 2005 jej tehdejší panovnice Alžběta II. vyznamenala komandérem Řádu britského impéria (CBE). Tituly a vyznamenání britský panovník uděluje dvakrát ročně: u příležitosti svých narozenin a na Nový rok. Tradice pochází ze středověku.