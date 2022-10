Karel III. nepojede po radě Trussové na klimatickou konferenci COP27

Londýn - Britský král Karel III. na přání premiérky Liz Trussové zrušil cestu do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde se od 6. do 18. listopadu koná klimatická konference COP27. Karel III., proslulý svým zájmem o klimatické otázky, chtěl na mezinárodním sjezdu pronést projev. Své plány ale změnil po soukromé audienci Trussové, napsal list The Times. Neúčast britského panovníka na klimatické konferenci potvrdil i Buckinghamský palác, uvedla BBC.

Setkání v Šarm aš-Šajchu se pravděpodobně nezúčastní ani Trussová. Zpráva přichází v době, kdy se mluví o tom, že současná vláda plánuje slevit, nebo zcela opustit svůj plán na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Podle prohlášení Buckinghamského paláce se král zeptal premiérky Trussové na radu ohledně své účasti na klimatické konferenci. "Se vzájemným přátelstvím a respektem se shodli, že se král nezúčastní," uvedl královský palác v prohlášení.

Rozhodnutí premiérky protestovat proti královým plánům pravděpodobně zvýší napětí mezi ní a panovníkem. Buckinghamský palác nicméně uvedl, že setkání Trussové a Karla III. minulý měsíc bylo "srdečné", píše britský deník.

"Není tajemstvím, že král dostal (na COP27) pozvání...rozhodnutí nejet bylo v souladu s tím, že král jedná na doporučení vlády," uvedl vysoce postavený zdroj z královské rodiny citovaný The Times. Dodal, že "to, že král nepojede, neznamená, že událost jinak nepodpoří".

Člen britské vlády Simon Clarke stanici Radio Times řekl, že dohoda byla dosažena v přátelském duchu. "Domněnky z dnešního rána, že mu (králi) bylo nařízeno, aby se držel dál, nejsou pravdivé," řekl.

Princ Charles, po nástupu na trůn Karel III., se vloni zúčastnil klimatické konference COP26, která se uskutečnila v Glasgow a Británie byla její hostitelskou zemí. V zahajovacím projevu vyzval účastníky k ráznějšímu přístupu ke klimatickým změnám. Skrze videopřenos promluvila na konferenci také tehdejší královna Alžběta II.