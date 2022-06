Kardiologové z Třince-Podlesí využívají při operacích srdce virtuální realitu

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Kardiologové z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí na Frýdecko-Místecku využívají při některých operacích srdce virtuální realitu, která jim už v minulosti pomáhala v předoperační přípravě. Nemocniční odborníci si vyvinuli vlastní software a nyní tak lékaři mohou během operace použít smíšenou realitu, kdy je operatérovo zorné pole rozšířeno o jakákoliv trojrozměrná data, například zobrazení orgánů. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice.

"Hledali jsme řešení, které by nám umožnilo vidět to, co bylo součástí předoperační přípravy ve virtuální realitě tak, abychom mohli operovat a zároveň mít tato 3D data při sobě," uvedl kardiolog Jaroslav Januška. Nemocnice se proto rozhodla, že si pořídí chytré brýle pro smíšenou realitu, ale ukázalo se, že jen pořízení samotných brýlí nebude pro potřeby lékařů postačující. "I přes průlomovou technologii jsou totiž programy, které jsou pro tyto brýle vhodné, dostupné jen omezeně a jejich portfolio není příliš velké. Při prozkoumávání dosažitelných aplikací jsme narazili na to, že i když se software jeví jako vyhovující, po spuštění se vždy zobrazilo pouze demo. I samotné vkládání 3D modelu nebylo jednouché,“ uvedl biomedicínský inženýr Jan Hečko.

Nemocnice se proto rozhodla pro vývoj vlastního softwaru, který lékařům umožnil zobrazit v 3D podobě snímky z výpočetní tomografie, magnetické rezonance či echokardiografie. "Obrovskou výhodou aplikace, kterou máme, je společná interakce lékaře s biomedicínským inženýrem, kdy oba současně mohou ovládat a prohlížet daný obsah," uvedl kardiolog Otakar Jiravský. Dodal, že technik je navíc schopen lékaři přímo před oči ukázat v podstatě jakýkoliv materiál, ať už jde o modely, lékařské zprávy či videonahrávky. Například magnetickou rezonanci zobrazenou ve 3D si lékař promítne přímo na tělo pacienta.

"Virtuální realita nám umožňuje prostorově se zorientovat v problému, říct si, kde je vlevo, vpravo, nahoře, dole, což 2D obrázky z běžných zobrazovacích metod neumožňují. Největší výhoda je v tom, že víme, kde se pohybujeme. Dokážeme rychleji zacílit to naše místo, kde chceme intervenovat, a díky tomu ta procedura je rychlejší a pro pacienta bezpečnější," řekl kardiolog Miroslav Hudec. Podle něj je tento přístup minimálně v Česku unikátní.

Lékaři zatím využili brýle přímo na operačním sále u desítek pacientů a jsou pro ně už standardním nástrojem. Chirurg má během operace nasazeny 3D průhledné brýle, kde má nahrán záznam dostupných 3D snímků nebo cokoli dalšího, co při operaci potřebuje. Vše potřebné si tak může prohlížet přímo během zákroku. Při operaci vidí operační pole, do něhož se mu mixuje virtuální realita. Pro operatéra je výhoda v tom, že zachovává sterilitu a nemusí ovládat žádné další přístroje.