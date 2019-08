Karásková Erbenová na ME v terénním triatlonu obhájila stříbro

Prachatice - Helena Karásková Erbenová obhájila na mistrovství Evropy v terénním triatlonu v Prachaticích loňské stříbro. V silně obsazeném závodě nestačila na tratích 1,5 km plavání, 35 km horské kolo a 10,5 km terénní běh jen na Francouzku Morgane Riouvou. Mužům kraloval její krajan Arthur Serriéres.

Mistryně světa z roku 2013 Karásková Erbenová v závěrečném běhu výrazně stáhla ztrátu, kterou nabrala v prvních dvou disciplínách. Za vítěznou Riouvou v cíli zaostala o tři čtvrtě minuty.

"Dneska mi to na kole vůbec nešlo, dokonce jsem to jednou položila v místě, kde bych to vůbec nečekala. Se stříbrem jsem strašně spokojená," řekla v rozhovoru pro Českou televizi bývalá běžkyně na lyžích Karásková Erbenová, jež v Prachaticích po čtyřech výhrách za sebou našla přemožitelku.

Mezi muži slavil životní výsledek Serriéres, který o 23 sekund zdolal trojnásobného světového šampiona Španěla Rubéna Ruzafu. Třetí skončil obhájce titulu Bradley Weiss z JAR, nejlepší z Čechů Karel Zadák doběhl sedmý.

ME v terénním triatlonu v Prachaticích:

Muži: 1. Serriéres (Fr.) 2:31:41, 2. Ruzafa (Šp.) -23, 3. Weiss (JAR) -2:33, ...7. Zadák -7:16, 17. Kubíček (oba ČR) -12:10.

Ženy: 1. Riouová (Fr.) 3:01:03, 2. Karásková Erbenová (ČR) -45, 3. Duvoisinová (Švýc.) -1:25.