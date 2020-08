Karantény pro celé týmy končí napříč sportem

Praha - Plošná karanténa při nákaze jednoho hráče covidem-19 bude zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem. Oznámil to předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Jako první se dnes na změně pravidel dohodli s premiérem Andrejem Babišem představitelé fotbalové ligy. Hnilička následně se stejným návrhem pro celé sportovní prostředí uspěl při jednání rady vlády pro zdravotní rizika.

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda zmírnění pravidel svazoval s dodržováním zvláštních opatření. Nejpozději do středy by měl být schválen protiepidemický manuál od LFA, který určuje, jakým způsobem se chovat v tréninkovém procesu, při zápasech či v hotelu.

"Závěr je pro nás velmi pozitivní a příznivý. V okamžiku, kdy přijmeme protokol opatření, který je v současné době finalizován se zástupci ministerstva zdravotnictví, by nebylo nutné, aby do karantény chodily celé týmy včetně realizačních, ale pouze ten pozitivně otestovaný hráč," řekl Svoboda po jednání s Babišem.

V té době ještě nebylo jasné, zda se fotbal karanténních opatření úplně zbaví. Ve hře byla podle Svobody i varianta zkrácení karantény na pět dnů. "Bavíme se o dvou režimech. O klasickém pro ligové utkání a o specifickém pro kluby, které budou hrát kvalifikaci evropských pohárů. Bavili jsme se o tom, že tam by karanténní opatření nebyla. Jejich aplikace by znemožnila odehrát utkání a znamenala by automatickou kontumaci," doplnil Svoboda v České televizi.

Zmírnění opatření proti koronaviru ve fotbale bylo podmíněno tím, aby kluby dodržovaly protiepidemický manuál, který předložila LFA. Obsahuje například povinné testování týmů na covid-19 před každým ligovým zápasem.

"Ve chvíli, kdy manuál bude předložen hlavní hygieničce, ta ho obratem schválí, protože byl připravován s hygienickou službou a ministerstvem zdravotnictví. Dnes to byla velmi pozitivní zpráva. Náklady samozřejmě budou stoupat, pro nás už jsou to miliony. Jestli budeme přijímat další rozsáhlá opatření ve vztahu k mezinárodním soutěžím, kterých se to týká, může to být pro nás víc než deset milionů," řekl novinářům předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Specifická opatření pro fotbal se o několik hodin později rozšířila plošně. Hnilička totiž na jednání vládní rady prosadil, aby se od karantény celých týmů upustilo napříč sportovním prostředím. "V případě pozitivního nálezu covid-19 u člena sportovního týmu bude okamžitě testován celý tým a v případě negativních výsledků u ostatních bude izolován pouze daný jedinec a zbytek týmu může pokračovat v činnosti," uvedl.

Dosud musela v případě výskytu nákazy koronavirem ve sportovních klubech do karantény na dva týdny celá mužstva. Například fotbalisté Slavie kvůli jednomu případu covidu-19 museli v minulém týdnu předčasně ukončit soustředění v Rakousku, kvůli karanténám v Karviné a Opavě se zase v uplynulé sezoně nedohrála nadstavbová skupina o záchranu.

Karanténa pro celé fotbalové týmy není v Evropě obvyklá. Z poslední doby je nejznámějším případem kauza Atlética Madrid, kde se nakazili dva hráči, ale zbytek týmu po negativních testech začátkem srpna vzápětí odletěl na finálový turnaj Ligy mistrů do Portugalska.

Na ranním jednání se řešilo i možné zvýšení počtu povolených diváků na stadionech. Dosud smí být přítomno maximálně 5000 osob, hlediště však může být obsazeno jen z jedné čtvrtiny. "Snažili jsme se vysvětlit, že bychom byli rádi, kdyby se limit na venkovních zápasech mohl zvednout třeba na 50 procent kapacity stadionu. Je to otevřené, bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace," podotkl Svoboda.

Otevřená zůstává i otázka státních kompenzací pro sport. "Máme předběžně spočítané výpadky, ke kterým došlo v nedohrané sezoně. Z ticketingu se bavíme o výpadku zhruba 100 milionů korun, ale jsou na to navázána další čísla. Celkový výpadek je nějakých 250 až 270 milionů. Fotbal není jediný sport v zemi, velké problémy bude mít asi i hokej. Máme nějaké přísliby od Národní sportovní agentury, věříme, že se určité prostředky najdou. Ale nechtěl byt předjímat," řekl Svoboda.

S vládou a Národní sportovní agenturou jednají na základě předchozí dohody obou sportovních odvětví spolu s fotbalisty souběžně i hokejisté. Ti však na nějaký zásadní výstup zatím ještě čekají. "Některá jednání probíhají společně, jiná zvlášť. Sportovní, organizační ani finanční podmínky nejsou v obou sportech stejné, takže úplně stejný model převzít nemůžeme," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.