Karanténu bude možné ukončit po sedmi dnech negativním testem

Praha - Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bylo možné po sedmi dnech ukončit negativním testem. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době musí být lidé v karanténě dva týdny. Od kdy bude změna platit, ministr neuvedl. Konec testů na covid-19 zdarma navrhne ministerstvo od prosince.

Změnu ministerstvo avizovalo už ve středu po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, podle Vojtěcha ji konzultuje s budoucí vládní koalicí. Současnou praxi, kdy bývá kvůli jednomu pozitivně testovanému žákovi uzavřena na dva týdny celá třída kromě případně očkovaných dětí, kritizovali zejména rodiče. Školy upozorňovaly, že je náročné zároveň učit část žáků prezenčně a část distančně.

Konec testů na covid-19 zdarma navrhne ministerstvo od prosince

Preventivní testy na covid-19 by se mohly přestat hradit z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, bude to navrhovat ministerstvo zdravotnictví. Novinářům to dnes řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Testy zůstanou zdarma pro děti do 12 let. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou i další výjimky, například pro lidi, kteří už mají první dávku očkování.

Dál zdarma budou podle ministerstva testy pro lidi s příznaky nebo pro lidi po kontaktu s nakaženými. Platit se podle Svrčinové nebudou ani testy, kterými bude možné dříve ukončit karanténu po kontaktu s nakaženým. Vojtěch chce změny konzultovat s novou vládní koalicí.

Ve školách dosud 2420 pozitivních žáků, čtyři školy uzavřeny

Od začátku školního roku bylo ve školách zjištěno asi 2420 žáků pozitivních na covid-19. Do karantény muselo 12.000 dětí, uzavřeny byly čtyři školy. Novinářům to dnes řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Žáci podstoupili na začátku září plošné testování, během toho bylo potvrzeno 438 pozitivních případů.

Za říjen zatím hygienici podle Svrčinové řešili 244 ohnisek nákazy, většinou v rodinách, na pracovištích a ve školách. Zaznamenali ale i případy ohnisek ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Při šetření pak podle Svrčinové často hygienici zjistí, že mezi prvními nakaženými byl někdo, kdo není očkován. Setkávají se také s případy, že lidé i s příznaky onemocnění nadále chodili do zaměstnání. Jedno ohnisko podle Svrčinové vzniklo tak, že žáci šli na divadelní představení, během kterého měli mít roušky. Herci je ale vyzvali, aby si roušky sundali.

Hygiena podle ní také kontroluje dodržování mimořádných opatření, od jara udělala asi 45.000 kontrol. Postihy za porušování opatření podle Svrčinové ale nejsou adekvátní situaci v Česku.