Karanténa urychlila digitalizaci, banky začínají uzavírat pobočky

Praha - Karanténní opatření v době pandemie urychlila digitalizaci českého bankovnictví, banky tudíž začínají uzavírat své nepříliš využívané pobočky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými bankami.

Například Komerční banka v souvislosti s koronavirovou krizí urychlí některé kroky původně plánované na pozdější období. "Ke konci srpna proto ukončíme činnost 64 menších poboček," řekl ČTK mluvčí banky Michal Teubner. Významná část klientů si podle něj v průběhu uplynulých dvou měsíců osvojila práci s on-line nástroji banky a vzdálenou obsluhou. KB tak bude disponovat 241 pobočkami a tento stav se nebude v nejbližší době měnit. Pobočky budou do budoucna sloužit především jako odborná poradenská centra se zaměřením na řešení životních situací klientů, podotkl.

V průběhu pandemie se digitalizovala třetina z klientů (100.000) České spořitelny, kteří do té doby preferovali hotovostní platby. O třetinu vzrostlo také využívání mobilních plateb. "Chování klientů v pandemii motivovalo k akcelerování přechodu části poboček do bezhotovostního režimu. Předpokládáme, že na konci roku bude v bezhotovostním režimu fungovat každá druhá z více než 400 poboček ČS. Není vyloučeno, že v rámci analýzy vytíženosti poboček dojde do konce roku k uzavření poboček v řádu vyšších jednotek," uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Jedním z trendů je postupná digitalizace a rozšiřování nabídky služeb v online prostředí, souhlasila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Klienti Raiffeisenbank mají nyní možnost 95 procent úkonů pro správu financí dělat právě prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví. To přirozeně podle mluvčí vede k otázkám, do jaké míry je nutné mít v jednom městě více poboček. "Pravidelně analyzujeme návštěvnost a využití jednotlivých obchodních míst a tam, kde již naše přítomnost postrádá smysl, návštěvnost je minimální, pobočku zavíráme nebo přesunujeme jinam," dodala.

ČSOB plošnou redukci poboček nechystá, ale selektivně bude upravovat počet obchodních míst podle potřeb klientů. Air Bank pravidelně sleduje, jak jsou její pobočky navštěvované, zda jsou na těch správných místech. "Například plánujeme rozšířit naše pobočky v Teplicích a v Ostravě - Nové Karolině, protože ty kapacitně už nestačí zájmu klientů, a tak je chceme rozšířit. Ke konci června 2020 jsme se rozhodli uzavřít pobočku ve Znojmě, protože tam naopak návštěvnost dlouhodobě nedosahovala takové hranice, která by se bance vyplatila," poznamenala mluvčí banky Jana Karasová.