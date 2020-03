Karanténa ochromila v Itálii život

Řím - Celostátní karanténa, která začala kvůli šíření nového typu koronaviru platit v úterý, ochromila v Itálii život. Centra velkých měst, jindy přeplněná místními i turisty, zejí prázdnotou. Fronty se naopak tvoří před některými obchody, lidé v nich si ale dávají pozor na to, aby si udrželi od ostatních dostatečný odstup. Řada italských podnikatelů se obává, že kvůli přísným opatřením přijdou o živobytí.

Vláda premiéra Giuseppa Conteho dekretem od úterý rozšířila karanténu, která původně platila jen pro některé oblasti na severu země, na celou Itálii. Platí tvrdá omezení pohybu i zákaz hromadných akcí včetně svateb a pohřbů.

Opatření, která budou platit přinejmenším do 3. dubna, jsou podle italských i zahraničních médií v ulicích vidět. Jindy rušná centra Benátek, Milána či Říma utichla. "Je to jako by přišla apokalypsa, nikde tu nikdo není," řekl agentuře Reuters Mario Monfreda, který provozuje restauraci v rezidenční čtvrti italského hlavního města. Podle vládního nařízení musí všechny restaurace a bary zavřít již v šest hodin večer. Podle Monfredy by ale mohly být ekonomické dopady opatření mnohem horší než dopady koronaviru samotného.

Kvůli celostátní karanténě jsou podle agentury Reuters téměř liduprázdná i místa jindy přeplněná turisty, jako je okolí fontány di Trevi či Španělské schody v Římě. "Všechna náměstí, restaurace, vše je absolutně opuštěné," řekl australskému serveru 9News britský turista Adrian Toll.

Opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, tvrdě dopadla také na cestovní ruch v Benátkách. Město, které v posledních letech volalo spíše po omezení masového turismu, nyní podle agentury APA touží po návratu návštěvníků z ciziny. "Gondoly jsou prázdné, kavárny na náměstí svatého Marka se zavírají," popsala situaci ve městě agentura. Zavřená je také slavná kavárna Florian, kterou v minulosti navštívili například Richard Wagner či Ernest Hemingway. Z ulic zmizely i stánky se suvenýry. Pokud se turisté do města brzy nevrátí, mohlo by podle odborníků přijít v Benátkách o práci až 10.000 lidí.

Řada Italů ale nejen na sociálních sítích vyjadřuje odhodlání nepříjemnosti spojené s karanténou v zájmu celé společnosti přečkat. Lydia Carelliová, která pracuje u italského nejvyššího soudu v Římě, pochází z Neapole. Po vyhlášení karantény její rodina chtěla, aby se vrátila domů, ona to ale odmítla. "Raději nechci riskovat," řekla webu 9News žena, která si podle svých slov není jistá, zda se koronavirem v Římě nenakazila. "Všichni musí přinášet oběti," dodala Carelliová.

Řada lidí přirovnává drakonická opatření ke stavu, jaký panoval v Itálii za války. "Zažila jsem druhou světovou válku. Byla jsem tehdy malá, ale tahle situace mě opravdu zaskočila. Nikdy jsem nic podobného nezažila," řekla 9News 82letá Filomena Gasparriová, která žije v horách v regionu Abruzzo. Její manžel Emidio vládní opatření schvaluje. Mnoho lidí se podle něj ale "objímá a líbá a žije dál, jako by se nic nedělo".

Politiky za přijatá opatření chválí také Římanka Annamaria Gentileová, se kterou mluvila agentura DPA. Stejně jako Emidio Gasparri ani ona ale svým spoluobčanům příliš nedůvěřuje. "Koneckonců jsme Italové: hodně mluvíme, málo děláme," řekla.