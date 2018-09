Brno - Zahrát si českou extraligu v mistrovské Kometě Brno považuje po návratu ze zámoří hokejový útočník Václav Karabáček za nejlepší cestu ve své kariéře. Dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan, který působil v uplynulých dvou sezonách na farmách Buffala Sabres v Rochesteru v AHL a v Elmiře a Cincinnati v ECHL, se dnes poprvé zapojil v novém působišti do přípravy. Trenéři jej zařadili do útočné řady s Alexem Malletem a Lukášem Nahodilem.

"Hrát v tak výborném klubu, jakým je Kometa, považuji za nejlepší variantu v momentální situaci. Už jsem natěšený na první zápas. Naposledy jsem hrál utkání někdy před pěti měsíci. Moje očekávání jsou velká," řekl na setkání s novináři po prvním tréninku Karabáček.

Na závěr přípravy na něj zůstala nováčkovská role posbírat všechny puky do kýblu a odnést je do šatny. "Nemusel jsem to dělat. Ale jsem na tom věkově stejně jako další mladíci v Kometě. Tak jsem se nabídl, že se také zapojím do stříhání o tuto povinnost. A prohrál jsem," poznamenal vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014.

V zámoří neměl Karabáček příliš vydařené sezony. "Nedostal jsem tolik šancí. Byl jsem často zraněný. V sezoně jsem vynechal čtyřicet až padesát zápasů. Na kemp jsem vůbec nenastoupil. Proto jsme se s mým agentem rozhodli, že s Buffalem rozvážu smlouvu," dodal Karabáček, který se v srpnu zúčastnil prvního soustředění české reprezentace pod novým koučem Milošem Říhou.

Nabídku z Brna zahrát si českou extraligu uvítal. "Kometa měla o mě zájem, beru to jako dobrou šanci. Můj cíl od začátku sezony byl, že půjdu do Brna," uvedl.

Pobyt v zámoří navzdory několika nezdarům považuje za prospěšný. "Bylo hodně těžké se rychle zadaptovat. Získal jsem zkušenosti s novým prostředím. Zlepšila se mi psychika. Naučil jsem se pracovat na sobě, protože jsem tam byl sám. Rád bych se v budoucnu do NHL vrátil," řekl Karabáček, který si pochvaluje po krátkém pobytu v Brně spolupráci s kondičním trenérem Milošem Pecou.

"Chci na sobě hodně makat i na suchu. Ale nevím, jak si naplánovat trénink. Peca mi přesně mi řekne, kdy mám více a kdy méně zabrat. Je to perfektní, Peca mi může hodně pomoci," tvrdí Karabáček, který by rád Kometě pomohl ke zlatému hattricku.

"To je ale dlouhodobý cíl. Nyní je důležité, aby se týmu dařilo. Dáváme si kratší mety. Tou první je vyhrát nejbližší zápas. Pro mě je důležité, abych byl zdráv," dodal Karabáček, který by se měl už v sobotu představit v dresu Komety ve svém prvním extraligovém startu proti Pardubicím.