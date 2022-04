Kara-Murza je ve vazbě, hrozí mu až 15 let za údajné lži o ruské armádě

Moskva - Moskevský soud dnes uvalil vazbu na opozičního politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu, kterému hrozí až 15 let vězení, protože prý údajně šířil lži o ruské armádě. Současně ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam cizích agentů Kara-Murzu a Leonida Volkova, spolupracovníka uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, ale také známého novináře Alexeje Venediktova. Ten byl v čele nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy až do jejího uzavření po začátku nynější ruské války proti Ukrajině. Na seznamu jsou nově i někdejší hvězdy televizní žurnalisty Alexandr Něvzorov a Sergej Parchomenko. Oznámila to ruská média.

"Proti rozhodnutí soudu (o uvalení vazby) se odvoláme," řekl agentuře Interfax opozičníkův advokát Vadim Prochorov. Obhajoba nabízela kauci pět milionů rublů (asi 1,46 milionu Kč), popřípadě byla svolná přistoupit na domácí vězení.

Kara-Murza je podle Interfaxu stíhán za své vystoupení před členy Sněmovny reprezentantů amerického státu Arizona v půli března, kdy řekl, že ruská vojska bombardují obytné čtvrti ukrajinských měst, včetně porodnic, nemocnic a škol. Podle vyšetřovatele se tím dopustil šíření lživých informací a vážně poškodil zájmy Ruska.

Kara-Murza se u soudu hájil, že je nevinný a že je pronásledován z politických důvodů. Ujišťoval, že se nehodlá skrývat nebo utíkat, ruský politik by podle něj měl zůstat v Rusku. Soud však vyhověl žádosti vyšetřovatele.

Kara-Murza byl zadržen přímo při výslechu a soud na něj uvalil vazbu v době, kdy si ještě odpykává předchozí trest za neuposlechnutí příkazu policistů, který jej zatýkali na dvoře jeho vlastního domu. "Kara-Murza se při pohledu na policisty choval neadekvátně, změnil trajektorii svého pohybu, zrychlil krok a na výzvu k zastavení se pokusil o útěk," tvrdili policisté. Při zadržení prý Kara-Murza kladl odpor. Soud jej za to 12. dubna poslal na 15 dní do vězení.

Za šíření lží o ozbrojených silách nově v Rusku hrozí až 15 let vězení.

Kara-Murza býval koordinátorem opozičního hnutí Otevřené Rusko, které založil někdejší nejbohatší Rus a později vězeň režimu Vladimira Putina Michail Chodorkovskij. V letech 2015 a 2017 byl hospitalizován s příznaky otravy. Lékaři diagnostikovali selhávání ledvin, napojili jej na umělou ledvinu a uvedli do umělého spánku, připomněl list RBK.

Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat, ruský server The Insider a časopis Der Spiegel při svých vyšetřováních dospěly loni k závěru, že za dvěma pokusy o otravu Kara-Murzy stejně jako v případě otravy známého kritika Kremlu Alexeje Navalného stála ruská tajná služba FSB.