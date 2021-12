Kapry budou letos prodejci nabízet na 3000 místech

Praha - Prodejních míst s kapry bude letos v Česku kolem 3000, což bude o zhruba 400 více než loni. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Nejvíce stánků, asi třetina z celkového počtu, bude na jižní Moravě. Ve středních Čechách a v Moravskoslezském kraji pak bude po 300 prodejních místech a v Praze zhruba 210.

Veterináři budou stejně jako v minulých letech prodejce kontrolovat. Loni zjistili závady ve dvou procentech kontrol, což bylo proti předloňsku zlepšení, tehdy šlo o chyby ve čtyřech procentech. Nejčastějším prohřeškem bylo nenahlášení prodejního místa veterinářům, což musí zájemci udělat týden před zahájením prodejů. Mezi další prohřešky patří chyby v hygieně prodeje a problémy s dobrou životní pohodou zvířat.

"Z dlouhodobého hlediska se úroveň prodeje vánočních kaprů zlepšuje. Domnívám se, že je to díky osvětě i díky důslednému veterinárnímu dozoru, který se zaměřuje především na problémové prodejce z předchozích let," uvedl dnes ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterináři sledují, zda mají ryby dostatek kyslíku a jestli prodejci nepřeplňují kádě. "Na každém stánku musí být k dispozici povinná výbava, do níž patří nože, palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní plocha musí jít snadno čistit a dezinfikovat. Usmrcování ryb nesmí probíhat v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání," dodal mluvčí.

Zástupci pražské veterinární správy dnes zkontrolovali prodejce na Tylově náměstí v Praze. Ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová poté konstatovala, že zjistila pochybení v kvalitě desky na porcování kapra. Ta již byla mírně poškozená, na některých místech se tak můžou hromadit nežádoucí organismy.

Podle ní by měli lidé veterinářům hlásit případy, že se ryby kvůli přeplnění kádí dusí. Například loni takovou záležitost řešila. "Některé ryby nebyly v dobré kondici a jedna byla téměř leklá," dodala. Její kolegyně tehdy nařídila provozovateli, aby rybu zabil. Pěna v kádích pak podle ní nemusí být úplně na závadu, může jít o to, že se do kádě nedoplňuje čerstvá voda, provozovatel ale může mít ve vodě okysličovací zařízení.

"Ovšem důležité je, aby si lidé všímali toho, že s rybou není dobře manipulováno. Že je nepřiměřeně týrána tím, že je špatně uchopena, například za očnice," sdělila.

Ochránci práv zvířat, například organizace Compassion in World Farming, pak dlouhodobě bojují za zákaz prodejů živých ryb. Podle ní bývá zhoršená životní pohoda ryby při přenášení v igelitovém obalu po libovolně dlouhou dobu bez vody. "V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a ryba se dusí. Před domácím usmrcením bývá ryba přechovávána běžně ve vaně, což je pro ni absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, hrozí nedostatek kyslíku a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete," dodávají ochránci zvířat.