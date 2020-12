Kaple na krásnobřezenském hřbitově je opravená, měla se bourat

Ústí nad Labem - Secesní kaple na krásnobřezenském hřbitově v Ústí nad Labem z roku 1903 je po letech zrekonstruovaná, původně se měla demolovat. Tehdejší vedení města na to vyčlenilo 2,2 milionu korun. Zbourání odůvodnilo statickým posudkem, který tvrdil, že je stavba neopravitelná. Dnes místo ruiny stojí dominanta celého hřbitova, kde se budou konat nejen obřady, ale také výstavy. Novinářům to dnes řekl Martin Krsek z ústeckého muzea.

"V roce 2008 se nám podařilo přesvědčit vedení města, aby ustoupilo od demolice, peníze vyčleněné na demolici se použily na opravu střechy, která ale opět zchátrala," řekl Krsek. Z kaple zůstaly pouze obvodové zdi, opravit se tak musel jak její interiér, tak exteriér. Podařilo se ale repasovat původní historické dveře. Původní okna se sice nedochovala, nahradily je věrné kopie. Krsek uvedl, že se při rekonstrukci využilo památkářských postupů. Barva fasády se zkoumala pomocí sondy, úlomky historické dlažby pmohly odhadout její původní podobu. Celá stavba vyšla na pět až šest milionů korun.

Zajímavostí jsou podle Krska žulové schody v zadní části objektu. "S kolegy jsme na Západním nádraží byli zachraňovat historické stavební prvky právě pro použití při rekonstrukcích různých památek," řekl. Schodiště podle něj dříve sloužilo jako ochranné obrubníky v ulici U České besedy.

Kaple by se mohla možná už v lednu zaplnit prvními návštěvníky. Krsek uvedl, že je přichystaná fotografická výstava o německých hrobech s názvem Pozdrav z druhé stany. "Mimo jiné prezentuje i fotografie hrobů z tohoto hřbitova," doplnil.

Krásnobřezenský hřbitov je poslední pohřebiště ve městě, kde lze ukládat zesnulé do země. Na jeho území je řada významných funerálních památek, hrobek významných Ústečanů, které jsou v havarijním stavu. Krsek by chtěl, aby se do budoucna hřbitov opravil. Dalším krokem na této cestě bude zřejmě rekonstrukce hrobky v podobě neogotické kaple rodu Köhlerů, zakladatelů úspěšného stavebního podniku.