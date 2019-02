Ostrava - Těžké chvíle před začátkem sobotního programu čekají kapitána českého daviscupového týmu Jaroslava Navrátila. Když přijel do Ostravy, počítal do čtyřhry určitě s Jiřím Veselým a Adamem Pavláskem, ale kvůli jejich zdravotním problémům bude muset improvizovat. Je pravděpodobné, že ostrý debut v mužské týmové soutěži prožije některý z mladých tenistů - Tomáš Macháč nebo Jiří Lehečka.

Pavlásek si ve středu na tréninku poranil kotník. "Nebylo to tak špatné. Ve čtvrtek si ještě šel zatrénovat, hrál s Jirkou Veselým, ještě vyhrál set, bylo to velice dobré, ale bohužel mu to nateklo docela dost. A dneska byli na sonu s panem profesorem Kolářem a tam se zjistilo, že má natržený vaz," prozradil na tiskové konferenci Navrátil.

Veselý vyhrál zápas s Tallonem Griekspoorem, i když si ve třetím setu vykloubil prst na noze. O tom, zda bude moci v sobotu nastoupit, se rozhodne až ráno. "Musí být ready na sto procent, ne na osmdesát. Tohle je Davis Cup a nejde tam něco zkoušet," řekl na jeho adresu Navrátil. Čtyřhra bude pro české tenisty velmi obtížná. "Holandsko má neskutečně kvalitního debla, ať už je to Rojer - Middelkoop nebo Haase - Middelkoop," poznamenal domácí kapitán.

Za běžných okolností by v novém formátu Veselý měl hned po čtyřhře nastoupit k duelu jedniček. Vzhledem k jeho zranění to ale kapitán nepovažuje za pravděpodobné. "Nechci to vylučovat, je to ještě brzy dneska, ale nedovedu si představit, že by Jirka Veselý hrál třeba debla a pak ještě dvouhru," řekl.

Na kurt se tak zřejmě v ostrém zápase dostane buď osmnáctiletý Macháč, nebo o rok mladší Lehečka. Navrátil nemá jasno, na koho ukáže. "Oba hráli poměrně slušně celý týden, v tréninku to bylo stejné," uvedl. Pro Macháče hovoří více zkušeností na turnajích dospělých, pro Lehečku zase více odehraných zápasů v letošním roce.