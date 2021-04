Kapitánovi mistrovského Třince Vránovi pomohl hokej překonat tragédii

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Kapitánovi mistrovských Ocelářů Třinec Petru Vránovi pomohl hokej překonat rodinnou tragédii. Dnes si užil oslavy titulu při vítězné jízdě týmu městem a doufá, že v létě někam vyrazí s malým synem. Vrána to řekl v rozhovoru pro ČTK.

Těsně před play off se manželka a matka jeho syna utopila, když chtěla zachránit štěně na zamrzlé přehradě. Nebylo tak jasné, zda kapitán týmu do hry vůbec zasáhne. "První dva týdny jsem si nebyl jistý, ale tím, že jsem viděl, že doma to nějak fungovalo, malý to zvládal a měl jsem pomoc od rodiny, tak jsem se rozhodl, že půjdu zpátky, protože pro mě to je něco, co rád dělám a dělám to celý život," řekl Vrána.

Že mohl čas trávit se spoluhráči, mu hodně pomohlo. "Nemusel jsem na to pořád myslet. Je to možná trochu zvláštní, ale pro mě to bylo vysvobození z toho sezení doma a přemýšlení, co mohlo být, co se stalo a tak. Jsem za to rád, že jsem se mohl vrátit, samozřejmě díky rodině, díky jejich podpoře," řekl.

Co se týče hokeje, v play off byl podle něj hodně těžký a psychicky náročný především sedmý zápas doma s Mladou Boleslaví. "Tam už je to kdo s koho a člověk do toho jde s tím, že buď to vyjde, anebo má konec sezony. Podařilo se nám sedmý zápas urvat a do finále jsme šli s tím, že si věříme, za každou cenu zkusíme Liberec dodělat, a vyšlo to. Možná ten hokej nebyl úplně perfektní, protože oběma týmům série předtím ubraly hodně sil, ale na konci bylo vítězství a to se počítá," řekl Vrána.

Při utkání play off s Kometou Brno přišel o zub. "Se zubařem jsem domluvený, ale musím to zas posunout. Byl to první zub, o který jsem přišel po 16 letech profesionální kariéry. Mrzí mě i ten jeden, ale zase je to lepší, než kdyby jich bylo víc nebo něco horšího," řekl útočník.

Pevné plány na léto zatím nemá, ale rád by se synem vyrazil za rodiči své zesnulé manželky do Kanady. "Tchyně s tchánem jsou ještě tady, myslím, že ještě tak měsíc zůstanou, ale potom pomalu pojedou domů, mají taky určitý limit, jak dlouho tady můžou být. Pokud to vyjde, tak my tam poletíme v létě, ale nevíme jaká tam bude covidová situace," řekl Vrána.

V nejbližších dnech má v plánu hlavně odpočívat. "Když by to vyšlo, určitě bych někam rád vzal syna. Já osobně bych si chtěl jenom odpočinout, ale myslím si, že syn bude rád za nějaké rozptýlení. Takže pokud něco půjde vymyslet, tak asi pojedeme, ale potom mám spoustu práce na domě, takže bude celé léto pracovní, zároveň s tréninkem," řekl Vrána.